Clotilde Armand, după decizia instanţei în cazul ei: Nu am fost condamnată, instanţa a constatat vinovăţia

Clotilde Armand (USR), fost primar al Sectorului 1, precizează miercuri că instanţa nu a pronunţat o soluţie de condamnare în cazul ei, ci a constatat vinovăţia şi a stabilit o pedeapsă de un an, dar a dispus amânarea aplicării acesteia.

Precizările acesteia vin după ce instanţa a stabilit pe 31 august o pedeapsă de un an de închisoare cu amânarea aplicării pedepsei, într-un dosar în care ea este acuzată că s-a desemnat manager într-un proiect cu fonduri europene, Clotilde Armand criticând, într-o postare pe Facebook, faptul că presa a scris că a fost ''condamnată''.

''Aşa am fost 'condamnată' într-o singură zi de o bună parte din presa din România. Problema este că instanţa nu a pronunţat o soluţie de condamnare. Iar acum, când jurişti independenţi explică public acest lucru, aproape nimeni nu îşi corectează titlul. (...) Presa m-a condamnat înainte să citească hotărârea. (...) Numai că există o problemă: nu am fost condamnată. Nu este interpretarea mea şi nu este o chichiţă prin care încerc să mă apăr. Au explicat-o public jurişti cu care, de altfel, nu împărtăşesc întotdeauna aceleaşi opinii. Avocatul Toni Neacşu sau recent judecătorul Cristi Danileţ spun foarte limpede despre titlurile apărute în presă: 'Clotilde Armand a fost condamnată. Nu este adevărat'. Instanţa a constatat vinovăţia şi a stabilit o pedeapsă de un an, dar a dispus amânarea aplicării pedepsei. În limbaj juridic, 'stabilirea unei pedepse' şi 'condamnarea' nu sunt acelaşi lucru", a spus ea.

Clotilde Armand a anunţat că va ataca hotărârea instanţei.

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''Mai mult: hotărârea nu este definitivă. O atacăm în apel. Nu există niciun prejudiciu stabilit în acest dosar. Nu mi s-a aplicat o pedeapsă cu închisoarea. Nu există acum o interdicţie de a ocupa o funcţie publică. Şi totuşi, în câteva ore, o bună parte din presa din România mă transformase deja într-un 'condamnat penal'. Aici nu mai discutăm despre simpatii politice. Discutăm despre o obligaţie elementară a presei: să informeze corect. Poţi să mă critici. Poţi să nu mă suporţi. Poţi să consideri că instanţa de fond are dreptate. Dar nu poţi schimba sensul unei hotărâri judecătoreşti doar pentru că titlul 'condamnată la închisoare' aduce mai multe clickuri'', a transmis aceasta.