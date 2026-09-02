Orașul spre care nu există nicio stradă, iar străinii au nevoie de o viză specială să-l viziteze

În nordul îndepărtat al Rusiei, dincolo de Cercul Polar, se află un oraș care pare izolat de restul lumii. La Norilsk nu se poate ajunge pe șosea, iarna soarele nu răsare timp de aproximativ 45 de zile, iar temperaturile coboară frecvent mult sub zero grade. În plus, străinii au nevoie de o autorizație specială pentru a intra în oraș.

Este vorba despre Norilsk, unul dintre cele mai nordice orașe mari din lume. Se află în regiunea Krasnoiarsk, în Siberia, pe un teritoriu acoperit de permafrost, și are aproximativ 176.000 de locuitori, scrie presa de la Belgrad.

Orașul este situat la aproximativ 2.400 de kilometri de Polul Nord și la aproape 3.000 de kilometri de Moscova. Dezvoltarea sa este strâns legată de bogăția subsolului, în special de zăcămintele de nichel, cupru și paladiu.

Un oraș construit în jurul minelor

Autoritățile sovietice au început, în 1935, construirea unui mare complex minier și metalurgic în zonă. Istoria Norilskului este însă legată și de una dintre cele mai întunecate perioade ale Uniunii Sovietice.

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În oraș a funcționat Norillag, parte a sistemului de lagăre gulag. Sute de mii de deținuți au fost folosiți ca forță de muncă pentru construirea minelor, topitoriilor și infrastructurii, în condiții extrem de dificile.

Mii de oameni au murit din cauza frigului, foametei, bolilor și epuizării. Lagărele au fost închise în anii '50, însă industria minieră și metalurgică a continuat să fie principala activitate economică a orașului.

Unul dintre cele mai poluate orașe

Industria a adus locuri de muncă și a transformat Norilsk într-un important centru minier, dar cu un cost uriaș pentru mediu. Orașul este cunoscut de decenii pentru nivelul ridicat de poluare. Emisiile de dioxid de sulf și alte substanțe provenite de la activitățile industriale au afectat grav zona din jurul orașului.

Ploile acide și poluarea au distrus vegetația pe suprafețe întinse, iar în apropierea unor instalații industriale terenul a rămas aproape complet lipsit de plante.

În 2020, Norilsk a ajuns din nou în atenția lumii după una dintre cele mai grave catastrofe ecologice din istoria recentă a Rusiei. Un rezervor al unei centrale termice s-a spart, iar o cantitate uriașă de motorină s-a revărsat în sol și în cursurile de apă din apropiere.

45 de zile fără soare

Condițiile de viață din Norilsk sunt dificile și fără problemele provocate de activitatea industrială. Iernile sunt foarte lungi, iar temperaturile ajung frecvent la -30 de grade Celsius sau chiar mai jos. Zăpada acoperă orașul în cea mai mare parte a anului, iar vântul puternic face ca frigul să fie și mai greu de suportat.

Una dintre cele mai neobișnuite perioade este cea a nopții polare. În timpul iernii, soarele nu răsare timp de aproximativ 45 de zile. Vara, situația se schimbă complet. Norilsk intră în perioada soarelui de la miezul nopții, iar întunericul aproape că dispare timp de mai multe săptămâni.

Norilsk nu este conectat prin șosele de restul rețelei rutiere a Rusiei. Pentru cei mai mulți oameni, avionul este cea mai simplă variantă pentru a ajunge în oraș. Transportul se face și prin portul Dudinka, aflat în apropiere, pe fluviul Enisei, prin care sunt aduse și transportate mărfuri.

Totodată, oraşul se află într-o zonă cu acces restricționat, iar cetățenii străini au nevoie de o autorizație specială pentru a-l vizita. Însă, în ciuda frigului extrem, a perioadelor lungi fără lumină naturală și a izolării geografice, aproximativ 176.000 de oameni locuiesc în Norilsk.