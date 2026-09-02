Alertă de ploi torențiale și vijelii în mai multe zone din țară, până joi seară

Meteorologii anunță perioade de instabilitate atmosferică în mai multe regiuni din țară. Informarea emisă de ANM este valabilă de miercuri, 2 septembrie, de la ora 13:00, până joi, 3 septembrie, la ora 21:00.

Miercuri, ploile și vijeliile vor apărea local în Moldova și în nordul Munteniei. Joi, vremea se va strica pe alocuri în regiunile sudice și estice, precum și în zonele montane.

Vor fi averse torențiale, însoțite de descărcări electrice și intensificări de scurtă durată ale vântului. Rafalele vor ajunge, în general, la 40-50 km/h. Izolat poate cădea și grindină de mici dimensiuni, cu diametrul de 1-2 centimetri.

În doar 1-3 ore, cantitățile de apă vor ajunge la 10-15 l/mp și, izolat, pot depăși 20-30 l/mp.

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Cum va fi vremea în septembrie

Primele două săptămâni vor fi caracterizate şi de un deficit de precipitaţii, mai accentuat în zonele montane, însă ulterior cantităţile de precipitaţii vor reveni la valori apropiate de cele normale, potrivit estimărilor pentru perioada 31 august - 28 septembrie, anunţate marţi de Administraţia Naţională de Meteorologie (ANM).

Săptămâna 31 august - 7 septembrie

Valorile termice vor fi mai ridicate decât cele specifice perioadei în majoritatea regiunilor, cu o abatere termică pozitivă mai accentuată în vestul ţării.

Regimul pluviometric va fi deficitar în cea mai mare parte a ţării, deficitul de precipitaţii urmând să fie mai pronunţat în zonele montane.

Săptămâna 7 - 14 septembrie

Temperaturile medii vor continua să fie mai ridicate decât cele normale în cea mai mare parte a ţării, cele mai importante abateri fiind estimate din nou în regiunile vestice. Cantităţile de precipitaţii vor fi deficitare în toate regiunile, în special în zonele montane.

Săptămâna 14 - 21 septembrie

Temperatura medie a aerului va avea valori mai ridicate decât cele normale pentru această perioadă în întreaga ţară, cu abateri mai accentuate în regiunile vestice. În schimb, regimul pluviometric va reveni la valori apropiate de cele normale în toate regiunile.

Săptămâna 21 - 28 septembrie

În ultima săptămână a intervalului, temperaturile medii se vor situa uşor peste cele specifice perioadei în regiunile vestice şi centrale, în timp ce în restul ţării vor fi, în general, apropiate de normal.

Cantităţile de precipitaţii vor fi apropiate de cele normale pentru această perioadă pe întreg teritoriul ţării.