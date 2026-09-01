Nicuşor Dan, discurs în Catedrala Naţională: "Spaţiul public e luat de farisei, defetişti şi demagogi"

Preşedintele Nicuşor Dan a afirmat marţi, la Întâlnirea internaţională a tinerilor ortodocşi de la Bucureşti, că spaţiul public este dominat de defetişti, care susţin că nu vom putea face niciodată nimic pentru ţară, dar şi de demagogi care "se bat cu pumnul în piept şi se caţără ei pe nişte elemente esenţiale ale trecutului". Nicuşor Dan a declarat că societatea este divizată şi că pare că nu mai avem răbdare să îl ascultăm pe celălalt. El a menţionat că în lipsa unui dialog de substanţă care să ducă la progres, auzim urlete dintr-o parte şi din alta.

"În primul rând aş vrea să vă invit să mărturisiţi public şi nu doar în interiorul bisericii lucrurile, valorile în care credeţi. Pentru că se pare că această mărturisire lipseşte din societatea noastră şi pare că locul unei mărturisiri care să fie ferme, dar simple şi decente în spaţiul public este luat de farisei. Şi mă îngrijorează aderenţa pe care unii dintre aceştia o au în părţi ale societăţii româneşti", a declarat Nicuşor Dan, în faţa tinerilor adunaţi în Catedrala Neamului.

Preşedintele consideră că spaţiul public este dominat de defetişti şi de demagogi

El a precizat că acelaşi lucru se aplică pentru naţionalism. "Pentru că ţara asta are o istorie. Noi nu venim de nicăieri. Au fost oameni în locurile astea care au luptat pentru nişte valori şi care au făcut ca noi să fim azi ceea ce suntem. Şi trebuie să fim mândri de oamenii ăştia. Şi privind înapoi la ce au reuşit ei să realizeze, trebuie să credem că noi putem să facem din ţara asta ceea ce au visat ei şi ceea ce visează fiecare dintre noi pentru copiii noştri", a afirmat preşedintele Dan.

Articolul continuă după reclamă

Preşedintele consideră că spaţiul public este dominat de defetişti şi de demagogi. "Şi tocmai pentru că în spaţiul public nu există suficientă această mărturisire şi a aprecierii noastre faţă de trecutul acestei ţări şi a unui naţionalism sănătos, vedem că spaţiul public este dominat, pe de o parte, de defetişisti care spun că n-o să putem să facem niciodată nimic în ţara asta şi în partea ailaltă, de demagogi care se bat cu pumnul în piept şi se caţără ei pe nişte elemente esenţiale ale trecutului şi exact vocea celor care cu decenţă cred şi muncesc pentru România, din păcate, nu se aude şi trebuie să se audă", a mai afirmat Nicuşor Dan.

El s-a referit şi la divizarea existentă în societate. "Ultimul lucru, despre divizarea din societate. Pare că nu mai avem răbdare să îl ascultăm pe celălalt. Evident că tot timpul vom fi diferiţi. Tot timpul vom avea argumente unii împotriva celorlalţi. Şi asta e sănătos. Ce nu e sănătos este să ne închistăm şi să nu mai auzim ce crede celălalt şi în felul ăsta să nu reuşim să colaborăm ca să avansăm împreună. De ce se întâmplă lucrul acesta? Pentru că nu sunt suficient de prezenţi în spaţiul public oameni care au argumente, oameni capabili să-l asculte pe celălalt. Şi în loc să auzim un dialog de substanţă care să ne facă pe toţi să progresăm, auzim urlete dintr-o parte şi din alta", a declarat Nicuşor Dan.