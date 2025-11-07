Social-democraţii se pregătesc pentru Congresul de astăzi. Actualul preşedinte interimar, Sorin Grindeanu, va candida singur la funcţia de preşedinte al partidului după retragerea contracandidatului său Titus Corlăţean.

Tot astăzi se votează și noua echipă de conducere a partidului, dar și modificarea statutului. Ieri, într-o şedinţă la Vila Lac, PSD şi-a clarificat doctrina. Va renunţa la termenul "progresist" din statut, înlocuindu-l cu valori bazate pe religie, tradiţie şi cultură.

Pe 11 august, Corlăţean anunţa că a decis să îşi asume candidatura la preşedinţia Partidului Social Democrat, informează Agerpres.

"Traversăm o criză extrem de complicată, de dificilă şi ştim care sunt motivele. Este nevoie de o echipă nouă în conducerea PSD, de oameni pregătiţi, profesionişti, de bună calitate, oameni care să fie integri, care să aibă credibilitate, buni comunicatori, oameni care să vorbească limbi străine, care să ştie să relaţioneze'', spunea acesta.

Două luni mai târziu el a declarat că nu va mai candida. "Am intrat în această competiţie cu convingerea că putem schimba lucrurile, că putem construi o echipă serioasă, profesionistă, capabilă să redea speranţa acestui partid. Dar realitatea e alta. PSD a devenit un spaţiu dominat de tranzacţii, frici şi calcule personale. Nu mai există curaj, dezbatere reală sau dorinţă de reformă. Am întâlnit mulţi colegi care mi-au dat dreptate, dar prea puţini au fost dispuşi să se implice deschis. (...) Închei acest drum după 24 de ani de loialitate faţă de partid, cu fruntea sus. Nu regret nimic. România are nevoie de o altă direcţie. Şi merităm mai mult", afirma Titus Corlăţean.

Moţiunea cu care candidează Sorin Grindeanu, la Congresul extraordinar de vineri, se numeşte "Uniţi pentru români. Puternici, doar împreună".

"Această moţiune este un exerciţiu de luciditate colectivă. Ea porneşte din conştiinţa că un partid de centru-stânga modern trebuie să ţină mereu pasul inclusiv cu generaţiile noi pe care le reprezintă, într-un context moral, intelectual şi european mereu în schimbare. (...) România are nevoie de o forţă care să restabilească un scop comun - să arate că modernitatea şi solidaritatea nu se exclud, că economia poate fi eficientă fără cinism, că progresul şi moralitatea nu se exclud, că noile tehnologii pot creşte coeziunea socială. Această forţă politică trebuie să fie PSD - partidul care a dovedit că ştie să guverneze, iar acum trebuie să dovedească că ştie să inspire din nou. Această moţiune este o reformă raţională şi profundă - o schimbare de abordare. Partidul Social Democrat trebuie să fie un spaţiu de merit, de competenţă şi de idei. Trebuie să deschidă porţile către generaţiile tinere, către profesionişti, către mediul academic şi către societatea civilă. Schimbarea nu înseamnă înlocuirea oamenilor, ci înlocuirea inerţiei cu inspiraţia. PSD are resursele, oamenii şi structura pentru a rămâne reperul politic central al României", se arată în document.

Care este echipa de conducere propusă

Echipa lui Sorin Grindeanu va fi alcătuită din cinci prim-vicepreşedinţi şi 20 de vicepreşedinţi.

Pentru funcţiile de prim-vicepreşedinţi sunt propuşi Bogdan Ivan, Victor Negrescu, Marius Oprescu, Ionuţ Pucheanu şi Corneliu Ştefan.

Opt vicepreşedinţi vor fi pe zone: Dragoş Benea - nord-est, Francisk-Iulian Chiriac - sud-est, Marius Dunca - centru, Gabriela Firea - Bucureşti-Ilfov, Adrian-Ionuţ Gîdea - sud, Laurenţiu Nistor - vest, Constantin Rădulescu - sud-vest şi Gabriel Zetea - nord-vest.

Alţi 12 vicepreşedinţi vor fi aleşi pe domenii: Daniel Băluţă - administraţie publică, Gheorghe Cârciu - identitate naţională şi diaspora, Mihnea Costoiu - educaţie, cercetare, digitalizare şi AI, Vasile Dîncu - afaceri europene, apărare şi siguranţa populaţiei, Andrei Dolineaschi - economie şi antreprenoriat, Doina Fedorovici - muncă şi protecţie socială, Aladin Georgescu - investiţii şi fonduri europene, Dumitriţa Gliga - mediu şi energie, Romeo-Daniel Lungu - agricultură, dezvoltare rurală şi turism, Silvia Mihalcea - strategie legislativă şi coordonare grupuri parlamentare, Gheorghe Şoldan - dezvoltare regională şi infrastructură, Diana Tuşa - politici publice şi justiţie.

Pentru funcţia de secretar general candidează Claudiu Manda, iar pentru cea de secretar general adjunct Mihai Weber.

Moţiunea de candidatură a lui Sorin Grindeanu cuprinde şi o propunere de modificare a statutului formaţiunii, modificare care "clarifică identitatea şi direcţia doctrinară".

"Este vorba de renunţarea la ideea de partid progresist, deoarece definirea adoptată în anii 2000 nu mai are nicio legătură cu ceea ce reprezintă astăzi. Prin această modificare, PSD reafirmă că este un partid modern de centru-stânga, naţional şi echilibrat, care promovează echitatea socială, solidaritatea şi respectul pentru valorile democratice, religioase, tradiţionale şi culturale ale poporului român. Noua formulare a statutului reflectă, fără nicio urmă de ambiguitate, ceea ce PSD este şi a fost întotdeauna: un partid al României, nu al experimentelor ideologice; un partid al valorilor şi al responsabilităţii sociale, nu al etichetelor progresiste importate; un partid pro-european şi angajat ferm în cooperarea euroatlantică, dar cu rădăcini solide în identitatea naţională", a afirmat preşedintele interimar al PSD.

La Congresul extraordinar de vineri vor participa şi trei foşti preşedinţi ai PSD, care nu mai sunt membri de partid: Adrian Năstase, Mircea Geoană şi Victor Ponta.

A fost invitată şi Viorica Dăncilă, dar aceasta nu poate participa pentru că este plecată din ţară.

Liviu Dragnea, în schimb, nu a fost invitat. Sorin Grindeanu a spus că Dragnea are anumite restricţii de a participa la astfel de evenimente.

"E dreptul meu să invit sau nu pe foşti preşedinţi. V-am spus cu cine am vorbit. Liviu Dragnea, din declaraţiile pe care le-am văzut, date chiar de domnia sa, are în continuare anumite restricţii de a participa", explica recent Grindeanu.

În replică, Liviu Dragnea a scris pe pagina sa de Facebook: "Nu aveam de gând să postez sau să vorbesc despre Congresul PSD, pentru că este doar o parodie politică şi care nu va aduce nimic bun nici pentru România, nici pentru membrii de partid. Dar mi-a trimis cineva nişte declaraţii ale lui Sorin Grindeanu referitoare la mine. Acest personaj a motivat neinvitarea mea la acest congres prin faptul că aş avea interdicţie să particip la aşa ceva. Asta este o minciună".

Dragnea a susţinut că nu are o asemenea interdicţie şi Grindeanu ar cunoaşte acest lucru. "Ar fi ca şi cum mi s-ar interzice să merg pe stradă să vorbesc cu oamenii", a adăugat acesta. "Grindeanu a întrebat o cunoştinţă comună dacă e bine să mă invite la congres. I s-a spus că există riscul să urc pe scenă şi să vorbesc membrilor PSD, ceea ce poate arunca Congresul în aer (apropo, când a cerut această părere nu aveam 'interdicţie'). În concluzie, nu am fost invitat din laşitate, de teama de a nu spune PSD-ului adevărul despre conducerea partidului, despre interesele acestui grup şi despre cine se află în spatele lor", a susţinut fostul lider al social-democraţilor.

