George Simion a candidat singur şi a fost reales, duminică, președinte al AUR, obținând 991 de voturi "pentru" din totalul de 1.008 exprimate în cadrul Congresului partidului de la Alba Iulia. Liderul formațiunii a declarat că începe al doilea mandat într-o situație "cât se poate de incertă", avertizând că în 2026 se poate întâmpla orice, de la a fi arestat până la a intra la guvernare cu AUR. În discursul său, Simion a subliniat nevoia de profesionalizare, disciplină și concentrare asupra programului partidului pentru români, promițând un mandat mai exigent, dar și mai echilibrat.

George Simion, reales în fruntea AUR: "Voi fi un președinte mai blând, dar mai exigent ca niciodată" - Facebook / George Simion

Preşedintele AUR ales pentru al doilea mandat consecutiv şi-a început discursul de la Alba Iulia mulţumindu-le celor care au candidat pentru un loc în Consiliul Naţional de Conducere.

"Mulţumesc nu atât pentru votul de reconfirmare şi de încredere, şi pentru iubirea cu care mă înconjuraţi şi pentru loialitatea cu care sunteţi cu toţii în AUR. (..) Vă mulţumesc fiecăruia dintre voi pentru că aţi validat propunerea mea de conducere. Azi, suntem un partid mare, acum suntem primul partid al ţării şi uitându-mă peste componenţă sunt 90 de parlamentari membri de drept ai Consiliului Naţional de Conducere, 70 de membri CNC votaţi astăzi. Cu totul avem o conducere formată din 200 de persoane în care au fost mai mulţi candidaţi pentru funcţia de preşedinte a CNC şi pentru funcţia de vicepreşedinte. I-am lăsat pe toţi să concureze, să participe. Ei nu cred că ştiu în ce s-au băgat, pentru că pe umerii acestor 200 de oameni care reprezintă de azi înainte conducerea centrală a AUR stă mişcarea noastră", a spus George Simion după vot, potrivit News.ro.

George Simion le-a transmis celor prezenţi că îşi începe nou mandat într-o situaţie incertă.

"Încep al doilea mandat al meu ca preşedinte AUR într-o situaţie cât se poate de incertă. În 2026 se poate întâmpla orice, de la a fi arestat până la a forma o guvernare cu AUR, o guvernare la care românii au mari speranţe. Te poţi aştepta de la orice. Şi la fel este situaţia în societatea modernă cu care ne confruntăm", a completat Simion.

Liderul AUR susţine că partidul are nevoie de disciplină.

"Trebuie să creştem şi să ne disciplinăm, pentru asta trebuie să ne profesionalizăm mai întâi pe noi, pentru asta trebuie să credem în justeţea misiunii noastre şi în victorie. De adversarii noştri v-am zis, se va ocupa poporul român. Ei sunt trecutul şi noi suntem viitorul", a arătat Simion în discurs.

George Simion a spus că de acum va fi mai exigent ca oricând.

"De asta vă rog, dragi prieteni, să fim concentraţi asupra noastră şi asupra implementării programului nostru pentru români. Nu o să facem ceea ce au făcut ei şi ce fac, represiune politică şi nu o să luptăm cu armele lor murdare. (..) Vă promit un singur lucru. Voi fi un preşedinte mai blând decât se aşteaptă unii, dar mai exigent decât oricând. Nu e vreme de plânsete, nu e vreme de bocete, nu e vreme de relaxare. E vreme de luptă şi ştiu că am prin voi şi prin ceilalţi membri AUR, am alături de mine nişte luptători care vor câştiga pentru România", a mai spus preşedintele AUR, în final.

