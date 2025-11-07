Antena Meniu Search
Marcel Ciolacu, la Congresul PSD: USR să plece de la guvernare

Fostul preşedinte PSD Marcel Ciolacu a declarat înaintea congresului pentru alegerea noii conduceri a partidului, că USR ar trebui să iasă de la guvernare. 

de Redactia Observator

la 07.11.2025 , 13:26
Marcel Ciolacu a fost invitat de Sorin Grindeanu la Congrsul PSD pentru alegerea noii conduceri a partidului. Este o premieră în istoria formaţiunii politice, după ce, de-a lungul timpului, foştii lideri au părăsit partidul. 

Congresul PSD are loc după o perioadă dificilă pentru partid, marcată de conflicte interne, tensiuni cu partenerii de guvernare și eșecul istoric de la alegerile prezidențiale de anul trecut, când Marcel Ciolacu, candidatul social-democrat, nu a reușit să intre în turul doi. Sorin Grindeanu a rămas singur în cursa pentru șefia partidului, după retragerea senatorului Titus Corlățean.

Echipa lui Sorin Grindeanu

Sorin Grindeanu candidează la Congres cu o echipă formată din secretarul general Claudiu Manda, cinci prim-vicepreşedinţi – Bogdan Ivan, Victor Negrescu, Marius Oprescu, Ionuţ Pucheanu şi Corneliu Ştefan – şi douăzeci de vicepreşedinţi.

Daniel Băluţă este propus vicepreşedinte pentru Administraţie Publică, Dragoş Benea – vicepreşedinte pentru Regiunea Nord-Est, Gheorghe Cârciu – vicepreşedinte pentru Identitate Naţională şi Diasporă, Francisk-Iulian Chiriac – vicepreşedinte pentru Regiunea Sud-Est, Mihnea-Cosmin Costoiu – vicepreşedinte pentru Educaţie, Cercetare, Digitalizare şi Inteligenţă Artificială, Vasile Sebastian Dîncu – vicepreşedinte pentru Afaceri Europene, Apărare şi Siguranţa Populaţiei, Andrei Dolineaschi – vicepreşedinte pentru Economie şi Antreprenoriat, Marius-Alexandru Dunca – vicepreşedinte pentru Regiunea Centru, iar Doina Elena Fedorovici – vicepreşedinte pentru Muncă şi Protecţie Socială.

Gabriela Firea este propusă vicepreşedinte pentru Regiunea Bucureşti-Ilfov, Adrian-Ionuţ Gâdea – vicepreşedinte pentru Regiunea Sud, Aladin-Gigi Georgescu – vicepreşedinte pentru Investiţii şi Fonduri Europene, Dumitriţa Gliga – vicepreşedinte pentru Mediu şi Energie, Romeo-Daniel Lungu – vicepreşedinte pentru Agricultură, Dezvoltare Rurală şi Turism, Silvia-Claudia Mihalcea – vicepreşedinte pentru Strategie Legislativă şi Coordonarea Grupurilor Parlamentare, Laurenţiu Nistor – vicepreşedinte pentru Regiunea Vest, Constantin Rădulescu – vicepreşedinte pentru Regiunea Sud-Vest, Gheorghe Şoldan – vicepreşedinte pentru Dezvoltare Regională şi Infrastructură, iar Adriana-Diana Tuşa – vicepreşedinte pentru Politici Publice şi Justiţie.

Gabriel-Valer Zetea este vicepreşedinte pentru Regiunea Nord-Vest. Claudiu Manda este propunerea lui Sorin Grindeanu pentru funcţia de secretar general al PSD. 

