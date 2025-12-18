Statele Unite aprobă finanțarea Ucrainei până în 2027, prin bugetul apărării

Congresul Statelor Unite a aprobat miercuri bugetul apărării, care prevede un ajutor anual de 400 de milioane de dolari pentru Ucraina, pentru următorii doi ani. Decizia a fost adoptată atât de Camera Reprezentanților, cât și de Senat, potrivit agenției dpa, citată de Agerpres.

Măsura permite Pentagonului să continue furnizarea de armament către Ucraina, în contextul războiului declanșat de invazia Rusiei în februarie 2022. Legea urmează să fie promulgată de președintele american Donald Trump pentru a intra în vigoare.

Deși republicanii dețin majorități fragile în ambele camere ale Congresului, abordarea legislativului rămâne aliniată priorităților tradiționale de apărare ale SUA. Totodată, noua lege introduce reguli stricte privind prezența trupelor americane în Europa, stabilind că efectivele Comandamentului European nu pot scădea sub 76.000 de militari pentru mai mult de 45 de zile fără proceduri de raportare și justificare.

În prezent, peste 80.000 de soldați americani sunt staționați în Europa, numărul acestora variind în funcție de rotații și exerciții militare. Subiectul rămâne sensibil, în condițiile în care Donald Trump a amenințat anterior, în primul său mandat, cu reducerea prezenței militare americane în Germania.

Deciziile Congresului vin într-un context geopolitic tensionat, în care administrația SUA promovează o strategie de securitate axată pe principiul "America pe primul loc", criticând politicile anterioare considerate prea permisive față de apărarea aliaților.

