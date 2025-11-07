Adrian Năstase, invitat la Congresul social-democraţilor, nu exclude o guvernare PSD-AUR

Fostul premier Adrian Năstase este prezent, vineri, la Congresul PSD de la Romexpo, unde partidul își alege noua conducere. Năstase a vorbit despre tensiunile din actuala coaliție de guvernare și a spus că nu este exclusă o viitoare guvernare PSD - AUR.

"Vom vedea cum evoluează AUR. PSD trebuie să rămână deocamdată la guvernare. E nevoie de redefinirea ideologiei", a declarat Adrian Năstase înaintea Congresului PSD.

Declarațiile fostului lider vin în contextul unui "război rece" în interiorul coaliției, în condițiile în care PNL și USR acuză o apropiere între PSD și AUR în Parlament. Cele două partide au votat împreună, recent, convocarea premierului Ilie Bolojan, în Camera Deputaților, pentru a oferi explicații privind retragerea parțială a trupelor americane din România.

Preşedintele interimar al PSD, Sorin Grindeanu, a anunţat că doreşte să îi invite la Congresul PSD pe foştii preşedinţi ai partidului. Este o premieră în istoria partidului, după ce, de-a lungul timpului, foştii lideri ai formaţiunii au părăsit partidul.

Congresul PSD are loc după o perioadă dificilă pentru partid, marcată de conflicte interne, tensiuni cu partenerii de guvernare și eșecul istoric de la alegerile prezidențiale de anul trecut, când candidatul social-democrat Marcel Ciolacu nu a reușit să intre în turul doi. Sorin Grindeanu a rămas singur în cursa pentru șefia partidului, după retragerea senatorului Titus Corlățean.

"Începem un nou capitol pentru Partidul Social Democrat şi pentru România. Un capitol bazat pe responsabilitate, unitate şi soluţii pentru români şi economia românească. Congresul PSD este despre recunoaşterea propriului drum şi despre aşteptările pe care fiecare membru al PSD le are de la conducerea celei mai mari forţe politice de centru-stânga din România. Şi, mai ales, despre ce aşteptă românii de la noi să livrăm în continuare: seriozitate, stabilitate şi viziune, în orice context!", spunea Sorin Grindeanu, cu o zi înainte de congres.

Echipa lui Sorin Grindeanu

Sorin Grindeanu candidează la Congres cu o echipă formată din secretarul general Claudiu Manda, cinci prim-vicepreşedinţi – Bogdan Ivan, Victor Negrescu, Marius Oprescu, Ionuţ Pucheanu şi Corneliu Ştefan – şi douăzeci de vicepreşedinţi.

Daniel Băluţă este propus vicepreşedinte pentru Administraţie Publică, Dragoş Benea – vicepreşedinte pentru Regiunea Nord-Est, Gheorghe Cârciu – vicepreşedinte pentru Identitate Naţională şi Diasporă, Francisk-Iulian Chiriac – vicepreşedinte pentru Regiunea Sud-Est, Mihnea-Cosmin Costoiu – vicepreşedinte pentru Educaţie, Cercetare, Digitalizare şi Inteligenţă Artificială, Vasile Sebastian Dîncu – vicepreşedinte pentru Afaceri Europene, Apărare şi Siguranţa Populaţiei, Andrei Dolineaschi – vicepreşedinte pentru Economie şi Antreprenoriat, Marius-Alexandru Dunca – vicepreşedinte pentru Regiunea Centru, iar Doina Elena Fedorovici – vicepreşedinte pentru Muncă şi Protecţie Socială.

Gabriela Firea este propusă vicepreşedinte pentru Regiunea Bucureşti-Ilfov, Adrian-Ionuţ Gâdea – vicepreşedinte pentru Regiunea Sud, Aladin-Gigi Georgescu – vicepreşedinte pentru Investiţii şi Fonduri Europene, Dumitriţa Gliga – vicepreşedinte pentru Mediu şi Energie, Romeo-Daniel Lungu – vicepreşedinte pentru Agricultură, Dezvoltare Rurală şi Turism, Silvia-Claudia Mihalcea – vicepreşedinte pentru Strategie Legislativă şi Coordonarea Grupurilor Parlamentare, Laurenţiu Nistor – vicepreşedinte pentru Regiunea Vest, Constantin Rădulescu – vicepreşedinte pentru Regiunea Sud-Vest, Gheorghe Şoldan – vicepreşedinte pentru Dezvoltare Regională şi Infrastructură, iar Adriana-Diana Tuşa – vicepreşedinte pentru Politici Publice şi Justiţie.

Gabriel-Valer Zetea este vicepreşedinte pentru Regiunea Nord-Vest. Claudiu Manda este propunerea lui Sorin Grindeanu pentru funcţia de secretar general al PSD.

Social-democraţii renunţă să mai fie ”progresişti”

Congresul PSD vine şi cu o schimbare de ideologie. Sorin Grindeanu anunţa că la Congres se va modifica şi statutul şi Statutul PSD, astfel încât să fie se elimine termenul progresist, iar partidul să revină la valorile creştine.

”Noi n-am fost niciodată progresişti. Noi n-am fost pe această zonă de curent politic. Noi am încercat să părem altceva decât suntem în realitate şi oamenii au văzut acest lucru şi ne-au amendat la vot. Noi trebuie să redevenim ceea ce am fost tot timpul, de 35 de ani, acel partid aproape de oameni, acel partid care ştie să facă politici publice, să nu încercăm să fim altceva decât suntem cu adevărat”, spunea Grindeanu despre noua ideologie a partidului.

