Doar 731 de primării "scapă" de reforma administraţiei. Bolojan vorbeşte despre relansare economică

Guvernul a adoptat, în şedinţa de marţi, pachetul de relansare economică şi reforma administraţiei. Pachetul de relansare economică vine să "creeze mecanisme de stimulare a creşterii economice din vara acestui an şi în continuare în anii următori", iar reforma administraţiei va duce la o îmbunătire a calităţii serviciilor oferite populaţiei.

"Am adoptat în această şedinţă extradordinară de Guvern două ordonanţe foarte importante, cea privind relansarea economică şi cea referitoare la reforma administraţiei", a anunţat, marţi seară, după şedinţa de Guvern, premierul Ilie Bolojan. Potrivit lui Cseke Atilla, ministrul Dezvoltării, doar 644 de primării îşi puteau acoperi cheltuielile cu salariile din taxe şi impozite locale, iar restul până la 3.200 de primării nu îndeplineau acest criteriu. Doar 731 de primării scapă de reforma administrativă şi nu vor trebuie să concedieze pe nimeni pentru că au numărul exact de angajaţi. 25% din posturile din prefecturi (ocupate sau vacante) vor dispărea, ceea ce înseamnă o reducere cu 10% din personal.

Ilie Bolojan vorbeşte despre relansare economică

Ilie Bolojan a mai menţionat că ordonanţa de urgenţă privind relansarea economică vine să completeze cadrul fiscal şi bugetar în vigoare, în aşa fel încât să pună economia ţării pe baze mai sănătoase şi să creeze mecanisme de stimulare a creşterii economice din vara acestui an şi în continuare, în anii următori.

"Urmează ca în lunile următoare să adoptăm fiecare schemă de sprijin care este propusă în această ordonanţă în aşa fel încât aceste scheme să fie ancore de creştere în fiecare domeniu de activitate care este prevăzut în ordonanţă", a precizat Bolojan. Premierul a adăugat că ordonanţa privind reforma în administraţie "rezolvă câteva aspecte importante" care ţin atât de administraţia locală, cât şi de cea centrală.

"În primul rând, face cele două administraţii mai eficiente, propunând audituri de personal şi reducerea cheltuielilor acolo unde se constată că sunt nejustificate, ceea ce va face să avem o administraţie atât locală, cât şi centrală mai eficientă în anii următori, reducând bazele de cheltuieli ale administraţiei din România. De asemenea, vine cu câteva precizări foarte importante care ţin de susţinerea descentralizării, un lucru despre care s-a vorbit de foarte multe ori, dar din păcate s-a făcut destul de puţin", a mai spus Bolojan.

