Discursul lui Trump despre Starea Uniunii. Despre ce ar putea vorbi şi cine se va număra printre invitaţi

În ultimele patru decenii, a devenit un ritual pentru preşedinţi şi, mai recent, pentru congresmeni, să invite oaspeţi la discursul prezidenţial despre starea naţiunii, în cadrul unei şedinţe comune a forului legislativ federal, relatează Reuters, citată de news.ro.

Donald Trump va ţine discursul despre Starea Uniunii marţi, la ora locală 21:00 (miercuri, ora 4:00, ora României), într-un moment dificil pentru preşedinţia sa, pentru că se confruntă cu o popularitate în scădere, cu anxietăţi crescânde cu privire la Iran şi cu americani care se luptă cu costul vieţii, pe măsură ce se apropie alegerile din noiembrie de la jumătatea mandatului prezidenţial.

Discursul televizat, în prime-time, adresat Congresului, este al doilea în cele 13 luni de la revenirea la Casa Albă, dar practic primul care îi oferă lui Donald Trump posibilitatea unui bilanţ, după ce anul trecut, abia reinstalat ca preşedinte, a prezentat mai mult o agendă, nu fără a şoca, însă. Acum, discursul despre Starea Uniunii îi oferă lui Trump şansa de a convinge alegătorii să-i menţină pe republicani la putere. Dar acesta vine într-un moment în care se confruntă cu direcţii politice potrivnice atât în ţară, cât şi în străinătate.

Apariţia în Congres vine după câteva zile turbulente pentru administraţia sa, inclusiv o decizie a Curţii Supreme care invalidează regimul său tarifar global şi noi date care arată că economia a încetinit mai mult decât se aştepta, în timp ce inflaţia a accelerat. Departamentul Securităţii Interne este în mare parte închis, în lipsa unui buget aprobat, din cauza unei dispute între republicanii şi democraţii din Congres cu privire la tacticile agresive ale administraţiei în materie de imigraţie, în urma împuşcării mortale a doi cetăţeni americani în Minneapolis.

Trump devine tot mai imprevizibil

Între timp, Trump s-a străduit să treacă peste scandalul legat de publicarea de către guvern a dosarelor referitoare la Jeffrey Epstein, finanţistul cu o reţea de legături globale, condamnat pentru infracţiuni sexuale, iar un sondaj Reuters/Ipsos publicat marţi a arătat că şase din zece americani, inclusiv o parte semnificativă a republicanilor, consideră că Trump a devenit imprevizibil odată cu înaintarea în vârstă.

Un oficial al Casei Albe a declarat că tema discursului lui Trump este „America la 250 de ani: puternică, prosperă şi respectată” - o referire la aniversarea ţării în acest an. Având în vedere îngrijorarea americanilor cu privire la preţuri, Trump va anunţa un plan care va obliga companiile de tehnologie să plătească costuri mai mari pentru energia electrică în comunităţile în care se construiesc noi centre de date AI, a declarat oficialul. Purtătoarea de cuvânt a Casei Albe, Karoline Leavitt, a declarat că preşedintele va prezenta un program pentru stimularea perspectivelor economice ale americanilor care lucrează.

Pe de altă parte, Trump, care a râvnit în mod deschis la Premiul Nobel pentru Pace şi şi-a înfiinţat propriul „Consiliu pentru Pace”, pare să se apropie de un conflict militar cu Iranul în legătură cu programul nuclear al Teheranului, mutând nave de război în Orientul Mijlociu şi elaborând planuri care ar putea include o schimbare de guvern, potrivit oficialilor americani.

Despre ce ar putea vorbi

Discursul de marţi i-ar putea oferi lui Trump ocazia de a prezenta pentru prima dată în public argumentele în favoarea unei intervenţii militare în Iran. Doi oficiali ai Casei Albe, care au vorbit sub condiţia anonimatului, au declarat că Trump va discuta planurile sale pentru Iran, dar nu au oferit detalii.

De asemenea, el va promova realizările sale în negocierea acordurilor de pace, au spus aceştia. El va vorbi în ziua în care se împlinesc patru ani de la invazia Rusiei în Ucraina, o reamintire a faptului că încă nu a rezolvat războiul pe care odată a spus că îl poate încheia „în 24 de ore”.

Este de aşteptat ca preşedintele să abordeze decizia Curţii Supreme privind tarifele, argumentând că instanţa a greşit şi prezentând legi alternative pe care le poate utiliza pentru a reconstitui majoritatea taxelor.

Trump a reacţionat cu furie la hotărârea de săptămâna trecută, atacându-i personal pe mai mulţi judecători. O repetare a acestui comportament, marţi, ar putea crea momente jenante: se aşteaptă ca cel puţin unii dintre cei nouă judecători ai Curţii să participe la eveniment.

Consilierii de la Casa Albă şi consilierii de campanie republicani, având în vedere alegerile parlamentare intermediare dificile, l-au îndemnat pe Trump să se concentreze pe preocupările economice ale americanilor. Victoria lui Trump în alegerile din 2024 s-a bazat în mare parte pe promisiunile sale de a reduce costul vieţii, dar sondajele de opinie arată că alegătorii nu sunt convinşi de eforturile sale de până acum. Trump s-a străduit să rămână fidel mesajului său, abătându-se în discursurile publice de la economie la lunga sa listă de nemulţumiri, în timp ce în alte ocazii a declarat că a rezolvat deja problema.

Unul dintre oficialii Casei Albe a declarat că Trump „va revendica victoria în domeniul economic”, un mesaj pe care legislatorii republicani care candidează pentru realegere nu îl vor primi cu bucurie. El va susţine că a moştenit o economie slabă de la predecesorul său democrat Joe Biden şi că democraţii au exagerat preocupările legate de accesibilitate, au declarat ambii oficiali.

Trump va indica creşterile bursiere, investiţiile din sectorul privat şi legislaţia sa privind reducerea impozitelor ca dovezi că a ajutat economia, au spus oficialii. Preşedintele va promova, de asemenea, politicile sale dure privind frontierele şi campania sa de deportare, în ciuda sondajelor care arată că majoritatea americanilor consideră că administraţia sa a mers prea departe în ceea ce priveşte arestarea imigranţilor fără documente.

Un discurs lung

"Aceasta este singura ocazie pe care o are preşedintele în care întreaga lume este atentă la ceea ce are de spus, şi aceasta este ocazia sa de a rezuma tot ceea ce a făcut şi de a nu se abate de la scenariu", a declarat Amanda Makki, strateg republican şi fost candidat la Congresul din Florida.

Trump, care are tendinţa de a improviza, a declarat luni că discursul său va fi lung. Discursul său de 100 de minute din martie anul trecut – care, din punct de vedere tehnic, nu a fost un discurs despre starea naţiunii, dar a fost similar – a fost cel mai lung discurs prezidenţial adresat Congresului din istoria modernă. Oficialii de la Casa Albă au declarat că discursul din acest an a fost conceput astfel încât să lase loc pentru momente neprevăzute. "Ne planificăm în funcţie de asta", a declarat un oficial.

Unii democraţi vor boicota discursul

Anul trecut, unii democraţi au întrerupt discursul lui Trump cu huiduieli, înainte de a părăsi sala în semn de protest. De data aceasta, peste 20 de democraţi din Camera Reprezentanţilor şi Senat intenţionează să nu participe la discurs, preferând să participe la un miting în aer liber la National Mall.

Senatorul Jeff Merkley din Oregon, unul dintre aceşti democraţi, a declarat luni reporterilor că evenimentul va oferi o "descriere mai sinceră" a bilanţului lui Trump, în locul „propagandei” din discurs. Guvernatoarea Virginiei, Abby Spanberger, a cărei victorie decisivă din noiembrie a fost văzută ca un semnal de avertizare timpurie pentru republicani în perspectiva alegerilor de la jumătatea mandatului, va prezenta răspunsul oficial al democraţilor la discurs.

Senatorul democrat Alex Padilla din California, care a fost împins la pământ şi încătuşat anul trecut după ce a încercat să pună o întrebare secretarului pentru securitate internă Kristi Noem la o conferinţă de presă, va prezenta replica în limba spaniolă.

Invitaţi în Congres

Reuters prezintă câteva dintre persoanele invitate să ia loc în tribunele speciale de deasupra sălii Camerei Reprezentanţilor în timpul discursului preşedintelui Donald Trump. Haley Robson, care l-a acuzat pe Jeffrey Epstein, condamnat pentru abuz sexual, va fi invitată de reprezentantul democrat Ro Khanna din California, a anunţat legislatorul. Reprezentanţii democraţi Jamie Raskin din Maryland şi Suhas Subramanyam din Virginia i-au invitat pe Sky şi Amanda Roberts, fratele şi cumnata victimei lui Epstein, Virginia Giuffre, care s-a sinucis în 2025.

Casa Albă a declarat că încearcă să aducă echipa olimpică masculină de hochei a SUA la Washington la timp pentru discurs. Echipa a câştigat medalia de aur duminică în Italia împotriva Canadei. Preşedintele Camerei Reprezentanţilor din SUA, Mike Johnson, a declarat reporterilor că se aşteaptă ca echipa feminină de hochei a SUA, care a câştigat şi ea medalia de aur învingând Canada, să fie invitată. Cu toate acestea, presa a relatat că sportivele au refuzat invitaţia din cauza angajamentelor anterioare. Johnson a menţionat, de asemenea, că trebuie rezolvate dificultăţile pentru a găzdui un număr mare de sportivi, care nu pot fi aşezaţi în sala Camerei Reprezentanţilor, conform regulilor acesteia. Lista celorlalţi invitaţi ai Casei Albe nu a fost disponibilă imediat.

Fermierul Doug Rebout, preşedintele Asociaţiei Soia din Wisconsin, este invitatul reprezentantului democrat Mark Pocan, al cărui district electoral include Madison, Wisconsin. Mulţi producători de soia din SUA sunt îngrijoraţi că tarifele impuse de Trump asupra mărfurilor străine au afectat fermierii americani, ducând la represalii din partea Chinei, care au întrerupt uneori comerţul cu soia şi au contribuit la creşterea preţurilor pentru multe bunuri de consum.

Raiza Contreras, mama lui Dylan Lopez Contreras din New York City, este invitata liderului democrat din Senat, Chuck Schumer. Schumer a spus că Dylan a intrat legal în Statele Unite din Venezuela şi a fost reţinut de agenţii Serviciului de Imigrare şi Vamă după ce a participat la o audiere obligatorie în instanţă. Schumer, care reprezintă statul New York, a subliniat că Dylan a fost primul elev al unei şcoli publice din New York City care a fost reţinut în cadrul represiunii masive a lui Trump împotriva imigranţilor.

Pe de altă parte, rudele poliţistului Marc Tyler Brock, ucis în Louisiana, sunt invitate de preşedintele Camerei Reprezentanţilor, Mike Johnson, care reprezintă un district din Shreveport şi împrejurimi. Brock a fost împuşcat în timp ce executa un mandat de percheziţie, potrivit relatărilor mass-media locale.

