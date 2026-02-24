Doi tineri au devenit proprietari la doar 19 ani, după ce au renunţat la câteva obiceiuri comune. După 18 luni, cuplul a reuşit să cumpere o casă pe cont propriu, fără ajutorul părinţilor.

La 19 ani şi-au cumpărat prima casă pe cont propriu, după ce au renunţat la câteva obiceiuri simple - Instagram / sammegsrice

Megs Clement şi iubitul ei, Sam Rice, au reuşit după doar un an şi jumătate de economisire să ajungă proprietarii unei case. Dorinţa de a avea propria locuinţă a apărut după ce cuplul a fost nevoit să aibă grijă de bunicii lui Meg. Cei doi au stabilit să economisească lunar cel puţin 1.144 de euro.

Megs, acum în vârstă de 20 de ani, povesteşte că după obţinerea permiselor auto, mâncatul la drive-thru devenise un obicei săptămânal. Cum ieşirile în oraş au devenit mai puţin populare în rândul generaţiei Z, Megs şi Sam au evitat cheltuielile pe ieşirile din weekend şi s-au concentrat pe economisire.

Megs are grijă de persoanele bolnave în stadiul terminal, lucrând 40 de ore pe săptămână, în timp ce Sam lucrează ca pompier şi dulgher. Joburile din domeniul îngrijirii persoanelor cu dificultăţi pot fi remunerate cu până la 41.771 euro pe an, în timp ce salariul de bază al unui pompier în Devon se situează în jurul sumei de 39.500 de euro anual. Salariul dulgherilor variază.

Articolul continuă după reclamă

Datorită veniturilor, economisirii şi ajutorului unui consultant financiar, cuplul a putut să spere şi chiar să obţină câteva oferte pentru locuinţe în apropiere. Într-un final, casa achiziţionată de cei doi este de tip "terrace home", având spaţiu pentru trei maşini.

"Am reuşit să ne distrăm în toată această perioadă de un an şi jumătate în care am economisit, doar că am avut grijă la buget. Nu ieşim în oraş des şi nu ştiu dacă aşa suntem noi sau dacă asta e normalitatea cu care ne-am obişnuit. Totuşi, am mers în vacanţe în Grecia şi St.Ives, iar asta e ceva ce ne face plăcere să facem împreună. Nu am putut elimina în totalitate ieşirile, însă cu siguranţă nu am mai comandat mâncare. Am început să economisim chiar înainte de a împlini 18 ani. Amândoi am lucrat full-time după ce am terminat şcoala şi am făcut ucenicie. După această perioadă, ratele noastre au crescut, fapt ce ne-a determinat să economisim lunar mai mult. Niciunul dintre noi nu şi-a propus să facă asta, iar ideea ne-a venit după ce am locuit şi am avut grijă de bunicii mei. Aveam aproape 18 ani când am văzut împreună prima casă pe care ne-o doream, dar pentru care nu aveam bani. Acest lucru ne-a ambiţionat să economisim mai mult pentru a face rost de bani", a relatat Megs, potrivit The Sun.

Cuplul recunoaşte că drumul nu a fost întotdeauna uşor.

"Am găsit o altă casă pentru care am făcut o ofertă. Oferta a fost acceptată. După ce am efectuat o expertiză a structurii de rezistenţă, am descoperit că aceasta avea probleme, aşa că ne-am oprit din căutat. Deşi iniţial era peste bugetul nostru, am decis să mai vedem o casă. Fusese pe piaţă pentru o perioadă mai lungă de timp şi necesita îmbunătăţiri. Astfel, am făcut o ofertă scăzută. Prima ofertă a fost respinsă, iar a doua acceptată. Am reuşit să scădem 28.600 de euro din preţul iniţial. Consultantul nostru financiar a fost de foarte mare ajutor în tot procesul şi ne-a ghidat prin toate procedurile privind ipoteca", a povestit Megs.

Cuplul a cheltuit 21.700 de euro pentru avans, 2.300 de euro pentru onorariul avocatului şi 750 de euro pentru expertiză. Boilerul nou i-a mai costat încă 1370 de euro, materialele utilizate de Sam au însumat 5.700 de euro, în timp ce pe mobilă au plătit doar 126 de euro.

Părinţii le-au găsit mobila pe Facebook Marketplace, iar prietenii i-au ajutat cu vopsitul.

Sam şi Meg plătesc acum o rată lunară de 912 euro, pe care şi-o permit uşor, fiind primii din generaţia lor care reuşesc să ajungă proprietari.

Larisa Andreescu Like Larisa Elena Andreescu face parte din echipa Observator de peste 8 ani şi este în prezent Editor de Content pentru site-ul observatornews.ro. ➜

Întrebarea zilei Sunteţi de acord ca salariile să fie publice? Da Nu

Puteţi urmări ştirile Observator şi pe Google News şi WhatsApp! 📰