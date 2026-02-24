Tot mai multe voci cer abdicarea regelui Charles după ce fratele său a fost arestat în urma dezvăluirilor din dosarul pedofilului american Jeffrey Epstein. Între timp s-a aflat şi că masajele erotice de care ar fi beneficiat fostul prinţ Andrew în palatele regale ar fi fost plătite cu bani publici. Informaţia apare în contextul în care unul dintre cei mai influenţi politicieni britanici, lordul Mandelson, a fost şi el reţinut pentru legături suspecte cu Epstein.

Regele Charles este acuzat că ştia de ani de zile de comportamentul fratelui său, dar a ales să nu ia nicio măsură. Presa, care citează foşti angajaţi ai Casei Regale, scrie că fostul prinţ Andrew chema fete să-i facă masaj la palat. O femeie, de origine din Africa de Sud, a povestit cum la începutul anilor 2000 a fost adusă în secret la palatul Buckingham. Acolo, Andrew o aştepta complet gol. Masajul a costat 75 de lire sterline şi a fost achitat din fondurile Coroanei Regale.

"Există tot mai multe voci care spun că Charles este compromis de acest scandal și că singura soluție este ca el să abdice și să cedeze tronul lui William care de ani de zile insistă ca Andrew să fie pedepsit", a declarat Andrew Lownie, expert în monarhia britanică.

Foşti angajaţi de la palat au dezvăluit în ultimele zile că fostul prinţ îi trata abuziv şi îi jignea, însă nimeni nu se putea atinge de el cât trăia regina Elisabeta a doua, pentru că era preferatul ei.

Noile dezvăluiri vin după ce săptămâna trecută fratele regelui a fost reţinut şi interogat 12 ore pentru legăturile lui cu Jeffrey Epstein. El este acuzat că i-a dezvăluit milionarului pedofil secrete de stat, de pe urma căruia acesta a profitat financiar. În schimb, fostul prinţ era invitat la petreceri, de unde nu lipseau fete minore.

"Concluzia este că nimeni nu este mai presus de lege, iar după închiderea anchetei, dacă guvernul britanic va decide să îl elimine din linia de succesiune, noi vom susține această decizie", a spus Christopher Luxon, premierul Noii Zeelande.

În acelaşi dosar, la Londra, a fost reţinut unul dintre cei mai influenţi politicieni britanici din ultimii 40 de ani. Lordul Peter Mandelson, fost ministru şi fost ambasador în Startele Unite. El a fost acuzat că ar fi transmis informaţii sensibile despre viitoarele decizii ale guvernului către pedofilul Jeffrey Epstein. Timp de doi ani, milionarul i-ar fi plătit britanicului peste 75 de mii de dolari pentru informaţii clasificate.

"Regret că l-am cunoscut. Aș fi vrut să nu-l fi întâlnit vreodată", a spus Peter Mandelson, ambasadorul Regatului Unit în SUA.

Peste ocean, noi documente scot arată că Epstein şi asociaţi de-ai săi ar fi realizat transferuri de peste 50 de milioane de dolari către persoane implicate în traficul de droguri şi prostituţie.

Dezvăluirile din ultimele luni ar fi însă doar vârful aisbergului. Epstein ar fi ascuns probe şi filmări compromiţătoare cu prietenii săi influenţi în mai multe depozite şi seifuri de pe teritoriul Statelor Unite.

