După opt luni de blocaj şi negocieri tensionate între partidele de la putere, Guvernul va adopta, în această seară, reforma administraţiei publice. Concret: în toate instituţiile Statului, de la primării şi prefecturi, până la ministere şi alte instituţii centrale, cheltuielile de personal vor fi reduse cu 10 procente. În multe cazuri vor urma concedieri, dar există şi exceptii. Măsurile de austeritate nu se vor aplica pentru medici şi profesori şi nici pentru militari şi politişti.

Preşedintele şi premierul s-au întâlnit azi la Palatul Cotroceni, cu doar câteva ore înainte ca Guvernul să adopte reforma administratiei publice. Ordonanţa de urgenţă va aduce concedieri şi tăieri de venituri în toate instituţiile Statului. "Acolo unde personalul este corect calculat nu vor fi afectați. Sunt cel puțin o treime din localități în această situație. Acolo unde personalul este supradimensionat vor trebui să își facă reduceri de cheltuieli", a declarat Ilie Bolojan, premierul României.

În administraţia locală vor fi desființate 10% din posturile ocupate

În administraţia locală vor fi desființate 10% din posturile ocupate. 13.000 de funcționari din Primării și Consilii Județene vor fi dați afară. La fel și 6.000 de consilieri din cabinetele demnitarilor. Anul acesta primarii vor avea de ales: fie vor concedia o parte dintre angajați, fie vor tăia 10% din bugetele de salarii. Potrivit premierului, două treimi dintre primării vor fi obligate să aplice concedieri. Asta în timp ce peste 700 dintre ele nu vor fi afectate de această reformă. Măsuri de austeritate vor fi aplicate și în prefecturi: 25% dintre angajați ar putea fi concediați. "Că ne place, că nu ne place, aici nu e vb de cheltuieli, ci e vorba de a face un audit de personal în fiecare instituție. Acolo unde se constată că există posibilități de a reduce cheltuielile, acolo unde personalul e supradimensionat, e rațional pur și simplu să reduci aceste cheltuieli", a declarat Ilie Bolojan, premierul României.

Articolul continuă după reclamă

Tăieri de 10% vor fi și în admin centrală: în ministere și în toate instituțiile din subordinea Guvernului. Aici însă nu se va tăia din salariile de bază, dar vor fi eliminate unele prime și sporuri încasate de bugetari. Coaliția a introdus mai multe excepții: angajații din Sănătate, Educație și Cultură vor rămâne cu salariile intacte. La fel și cei din sistemul de apărare și ordine publică – Armata, Poliția și Serviciile secrete. În plus, reducerile aplicate anul trecut vor fi incluse acum în ajustarea totală de 10%. Altfel spus, un minister care și-a redus deja cheltuielile cu 6%, va aplica anul acesta doar diferența de 4%. "Educația preuniversitară nu va fi afectată pentru că au fost creșterile de norme care au însemnat reduceri de cheltuieli", a declarat Ilie Bolojan, premierul României.

În ceea ce priveşte Armata şi Poliţia, economiile vor fi făcute prin creşterea treptată a vârstei de pensionare pentru militari si politisti până la pragul de 65 de ani. M.A.I si MApN lucrează acum la un proiect de lege care ar putea fi adoptat luna viitoare. "Așa cum s-a propus și cum susține domnul prim-ministru Bolojan se vine cu o lege de reașezare a pensiilor din sistemul militar, asta e o măsură generală, nu temporară", a declarat Marian Neacşu, vicepremier. Acuzat de PNL si USR că a lăsat un defict bugetar uriaş, de peste 9% din PIB, din cauza căruia Guvernul Bolojan a fost obligat să ia măsuri de austeritate, fostul premier Marcel Ciolacu a glumit azi pe seama situaţiei economice. Guvernul va adopta prin ordonanţă de urgenţă si măsurile de relansare economică, estimate la peste 2 miliarde lei în acest an.

Marius Gîrlaşiu Like Jurnalism înseamnă să publici tot ceea ce alții - de regulă liderii politici - nu vor să fie publicat. Orice altceva înseamnă doar Relații Publice. Nu am spus-o eu, a spus-o marele scriitor britanic George Orwell. ➜

Întrebarea zilei Sunteţi de acord ca salariile să fie publice? Da Nu

Puteţi urmări ştirile Observator şi pe Google News şi WhatsApp! 📰