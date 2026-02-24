Ei sunt morții din accidentul din Brăila. Șoferul vinovat s-a răsturnat cu mașina în același loc acum o lună

O zi obișnuită pentru doi părinți s-a transformat într-o tragedie la care martoră a fost chiar fiica lor de șase ani. Un șofer de 35 de ani a intrat pe constrasens și i-a lovit în plin. În urma accidentului petrecut între localitățile Silistraru și Lacu-Sărat, Cătălina și Dan au rămas captivi în mașina în care se aflau cu copilul lor. Culmea, bărbatul care se face vinovat de accident avusese permisul suspendat pentru că a fost prins băut la volan, iar în urmă cu o lună s-a răsturnat cu mașina chiar în același loc.

Tragedia a avut loc luni, în jurul orei 17:45, pe DN2B, între localitățile Silistraru și Lacu-Sărat din județul Brăila. Cristian, un șofer de 35 de ani, a intrat pe contrasens și a izbit mașina condusă de Dan, un agent de poliție penitenciară, în vârstă de 45 de ani. În aututoturism, se mai aflau soția sa, Cătălina, o profesoară de geografie, în vârstă de 40 de ani, și fiica lor de șase ani.

Filmul accidentului din Brăila

La fața locului s-au deplasat mai multe echipaje SAJ, însă în ciuda eforturilor medicilor pentru Dan și Cătălina nu s-a mai putut face nimic. Fiica lor și șoferul vinovat au fost transportați la spital pentru acordarea de îngrijiri medicale. Cristian a fost testat cu aparatul etilotest, acesta indicând o valoare de zero mg/l alcool pur în aerul expirat.

Polițiștii au deschis dosar penal sub aspectul săvârșirii infracțiunilor de ucidere din culpă și vătămare corporală din culpă, urmând a se stabili cu exactitate toate împrejurările care au condus la producerea incidentului.

Cristian, șoferul vinovat, a avut permisul ridicat și a primit o condamnare de un an cu suspendare, după ce a fost prins beat la volan în 2022. Și-a redobândit permisul în 2024. În luna ianuarie, s-a răsturnat cu mașina, pe același drum național, unde a provocat accidentul mortal.

Mesaje emoționante de condoleanțe

Vestea morții celor doi soți i-a șocat pe cei apropiați. „Cu profundă tristețe și regret, colectivul Centrului de Detenție Brăila-Tichilești anunță trecerea la cele veșnice a colegului nostru, agent șef de poliție penitenciară Popa Dan, care îndeplinea funcția de șef schimb în cadrul unității, în urma unui tragic accident rutier. În același eveniment și-a pierdut viața și soția sa, cadru didactic apreciat în comunitatea brăileană, un om dedicat profesiei și formării generațiilor tinere.

Plecarea lor fulgerătoare reprezintă o pierdere dureroasă nu doar pentru instituția noastră, ci și pentru întreaga comunitate locală. Colegul nostru a fost un profesionist desăvârșit, un om muncitor și echilibrat, pe care te puteai baza în orice împrejurare. Prin seriozitate, responsabilitate și implicare constantă, și-a câștigat respectul și aprecierea tuturor celor care au avut privilegiul de a lucra alături de el. În aceste momente de grea încercare, gândurile noastre se îndreaptă cu profundă compasiune către fiica lor în vârstă de 6 ani, singura supraviețuitoare a tragediei, precum și către familiile îndurerate. Împărtășim durerea acestei pierderi și ne exprimăm solidaritatea deplină cu toți cei afectați de această dramă. Memoria lor va rămâne vie în sufletele noastre, iar contribuția fiecăruia la comunitatea pe care au slujit-o cu devotament nu va fi uitată. Dumnezeu să-i odihnească în pace!”, au scris colegii lui Dan.

Și foști și actuali elevi ai Cătălinei Popa au umplut rețelele de socializare cu mesaje emoționante. „Mi-a dat ambiția să reușesc”."Un om minunat", "A crezut în puterile noastre", "Un mentor pe care nu îl voi uita niciodată". „Popa Cătălina-un caracter integru, o profesoară model care și-a pus amprenta asupra personalității multor elevi, o mamă minunată! Prea tragic, prea nedrept! Rămas bun, prietenă dragă! Dumnezeu să te odihnească în pace și lumină!” “Dumnezeu să vă odihnească, doamna noastră dragă, Catalina Popa. Nu-mi vine să cred... și nici nu știu ce aș mai putea spune.. mă uit în conversațiile pe care le-am avut cu dvs. și un singur lucru e clar: ați fost un cadru didactic dedicat care a susținut și încurajat elevii, o persoană care a crezut în puterile noastre și care a avut încredere în noi. Nu de mult am vorbit, iar astăzi să vă zic "odihnă veșnică"... e greu”, sunt doar câteva dintre mesaje.

