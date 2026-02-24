Premierul Ilie Bolojan va merge săptămâna aceasta la Bruxelles pentru o întâlnire cu președintele Comisiei Europene, Ursula von der Leyen. Vizita are loc într-un moment-cheie pentru România, în contextul negocierilor privind bugetul de stat, al fondurilor din PNRR și al așteptatului răspuns al Comisiei Europene privind plata a sute de milioane de euro.

Întâlnire Nicuşor Dan şi Ilie Bolojan, înainte de deplasarea premierului la Bruxelles. Care au fost subiectele - Facebook / Nicusor Dan

Vizita are loc în contextul în care autorităţile de la Bucureşti poartă, în această perioadă, discuţii în cadrul coaliţiei de guvernare privind elaborarea Legii bugetului de stat pentru anul în curs, având în vedere şi fondurile europene care urmează să susţină componenta de investiţii a bugetului.

Preşedintele Nicuşor Dan a anunţat, marţi, că a avut o întâlnire cu premierul Ilie Bolojan înainte de vizita acestuia la Bruxelles.

Articolul continuă după reclamă

INFORMARESetările tale privind cookie-urile nu permit afișarea conținutului din această zonă. E necesar să accepți cookie-urile social media pentru afisarea acestui tip de conținut. Modifică setările

"Am avut o discuție aplicatǎ cu premierul Ilie Bolojan înaintea vizitei sale la Bruxelles. Joi, la Bruxelles, se va semna Declarația privind lansarea mecanismului EastInvest. Acest nou instrument european pune circa 20 de miliarde de euro la dispoziția a nouă state membre aflate la granița cu Rusia, Belarus și Ucraina, pentru a contracara efectele economice și de securitate cauzate de război. România este printre țările care vor putea accesa aceste finanțări, astfel încât să încurajăm investiții în zona de sud-est a țării – Moldova, regiunea Dunării și a Mării Negre", a anunţat preşedintele Nicuşor Dan.

În plus, conform anunţului, preşedintele şi premierul au discutat şi despre implementarea PNRR.

"Am discutat de asemenea cu premierul Bolojan despre implementarea PNRR. România are nevoie de aceste resurse europene pentru a depăși cu bine actuala perioadă complicată și pentru a genera creștere economică pe baze solide", a arătat Nicuşor Dan.

Redactia Observator Like Observator - Despre oameni, știrile așa cum trebuie să fie. ➜

Întrebarea zilei Sunteţi de acord ca salariile să fie publice? Da Nu

Puteţi urmări ştirile Observator şi pe Google News şi WhatsApp! 📰