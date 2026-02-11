Ministrul Investițiilor și Proiectelor Europene, Dragoș Pîslaru, critică amânarea deciziei Curții Constituționale privind legea pensiilor magistraților, calificând-o drept inacceptabilă. El acuză posibile influențe politice și interese de grup în conducerea justiției, menționând că vorbește în nume personal. La nivel instituțional, precizează că proiectul a fost discutat și aprobat de Comisia Europeană, potrivit News.ro.

Dragoş Pîslaru, înainte de decizia CCR: "Justiţia nu poate să fie capturată de un cerc de interese"

"Este absolut inacceptabilă tergiversarea la care asistăm în acest moment. O să o spun cu subiect şi predicat, justiţia nu poate să fie capturată de un cerc de interese în jurul unei conduceri despre care există investigaţii în media care sugerează despotism şi partizanat politic. Nu cred că cineva din ţara asta poate să spună că asistăm la o situaţie de dreptate. Nedreptatea este vădită, este evidentă şi este inacceptabilă", a declarat, miercuri, Dragoş Pîslaru, ministrul Investiţiilor Europene.

El consideră că acest tip de tergiversări de patru "ture" care au existat între 2 decembrie şi prezent pe această speţă este "complet inacceptabilă", iar dacă "cineva avea de atacat ceva la Curtea Europeană de Justiţie o putea face încă din primul moment".

"Deci există tot felul de tertipuri, evident acum discut în nume personal, şi care aceste tertipuri şi încercări de a amâna speţa şi de a împinge lucrurile mai încolo sunt inacceptabile nu doar pentru mine, care acum vremelnic am o funcţie de ministru, ci pentru toată ţara asta. Pentru că discutăm odată de bani, de 231 de milioane de euro pe care îi vom pierde dacă va fi o nouă amânare astăzi şi încă un lucru foarte, foarte clar, discutăm poate mai presus de orice, de sentimentul oamenilor legat de ceea ce se întâmplă în societate şi sentimentul legat de dreptate", a mai spus Pîslaru.

Din perspectivă instituţională, Dragoş Pîslaru a spus că guvernul condus de Ilie Bologian a fost primul care "a făcut paşi" ca să se rezolve problema, după un proiect cu o "supraimpozitare care evident a fost dată jos şi cumva existau suspiciuni că a fost pusă supraimpozitarea tocmai ca să pice, într-o primă fază, la Curtea Constituţională".

"Am venit cu un proiect bun încă din luna septembrie (n. red. 2025) ca să putem rezolva această problemă de inechitate şi de nesustenabilitate a bugetului de pensii. Şi ca să se înţeleagă foarte clar, guvernul a depus toate demersurile legale în care reforma magistraţilor se întâmple. Am discutat cu Comisia Europeană, proiectul a fost agreat. Era clar din corespondenţa noastră că îndeplinirea sau promulgarea acestei legi propuse de guvern ducea la îndeplinirea jalonului şi la recuperarea celor 231 de milioane de euro despre care vorbim aferent jalonului", a explicat Pîslaru.

Ministrul Investiţiilor a precizat că este „o lovitură foarte serioasă dată echilibrului constituţional dacă guvernul nu poate să-şi exercite prerogativele legate de bugete”.

"Asta este o prerogativă exclusiv a Executivului. Adică să poată într-adevăr să explice că este o problemă de deficit bugetar, că avem o completă nesustenabilitate a sistemului de pensii şi că lucrurile acestea trebuie reglate. Astea sunt atribuţii de putere executivă. Am asistat la o dezbatere în spaţiul public condusă de un CSM care l-a făcut mincinos pe prim-ministru şi a atacat guvernul spunând că această reformă nu este necesară, spunând tot felul de lucruri în spaţiul public care erau neadevărate, deşi corespondenţa cu Comisia Europeană spunea foarte clar despre ce e vorba şi cum stau lucrurile", a mai spus Dragoş Pîslaru.

CCR a amânat până acum de patru ori pronunţarea unei soluţii în cazul legii pensiilor magistraţilor, iar miercuri, la ora 10.00 a început şedinţa în care judecătorii constituţionali ar urma să decidă ce vor face în continuare, în condiţiile în care, pe de o parte, judecătorul Gheorghe Stan a intrat în concediu paternal, iar pe de altă parte, Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie a solicitat cu o zi în urmă CCR să sesizeze Curtea de Justiţie a Uniunii Europene, considerând că legea mult discutată ar trata "discriminatoriu" magistraţii în raport cu alţi beneficiari de pensii de serviciu şi ar "reduce sub nivelul adecvat siguranţa financiară a judecătorilor".

