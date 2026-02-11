Trump ia în calcul trimiterea unui nou portavion în Orientul Mijlociu, pe fondul tensiunilor din regiune

Președintele SUA analizează posibilitatea de a desfășura un nou portavion în Orientul Mijlociu, în contextul escaladării tensiunilor din regiune, potrivit unei relatări publicate marți de portalul Axios, citat de Reuters, informează Agerpres.

''Avem o armada care se îndreaptă spre acel loc și încă una ar putea merge'' acolo, a spus Trump într-un interviu pentru Axios, adăugând că ''se gândește'' la trimiterea unui portavion suplimentar în zonă.

Vineri, reprezentanți ai Washingtonului și Teheranului au început noi negocieri în Oman, țară ce joacă rolul de mediator, în condiții de securitate stricte. Donald Trump a spus că discuțiile au fost ''foarte bune'' și a anunțat că negocierile vor continua.

Discuțiile între americani și iranieni urmează unor proteste antiguvernamentale ample în Iran, începute în 28 decembrie și reprimate sângeros de autoritățile de la Teheran. Liderul american a amenințat ulterior cu intervenția militară și a decis consolidarea prezenței militare a SUA în regiune, inclusiv prin trimiterea portavionului USS Abraham Lincoln.

Totuși, discuțiile actuale vizează un nou acord referitor la controversatul program nuclear iranian. Anul trecut cele două părți au purtat discuții pe acest subiect, SUA cerând conducerii Iranului să oprească total activitatea de îmbogățire a uraniului.

Cu doar o zi înaintea începerii celei de-a șasea runde de discuții în iunie anul trecut, Israelul a atacat Iranul, ceea ce a provocat o ripostă militară a Teheranului cu drone și rachete. După mai puțin de o săptămână, armata SUA a bombardat obiective nucleare din Iran. Trump a spus că instalațiile nucleare iraniene au fost distruse complet în aceste atacuri.

''Fie vom ajunge la un acord, fie va trebui să facem ceva foarte dur, cum am făcut ultima dată'', a declarat liderul de la Casa Albă în interviul pentru Axios.

Premierul israelian Benjamin Netanyahu urmează să fie primit de președintele american Donald Trump la Casa Albă miercuri la ora locală 11:00 (16:00 GMT). Este de așteptat ca Netanyahu să îi ceară lui Trump să adopte o poziție mult mai fermă față de Iran.

Israelul solicită ca orice acord SUA-Iran să abordeze atât programul de rachete iranian, cât și sprijinul Teheranului pentru grupări militante din regiune, precum Hezbollah și Hamas. Recent, guvernul iranian a respins public astfel de cereri.

