Antena Meniu Search
x

Curs valutar

Care sunt preţurile la carburanţi pe 11 februarie. Au crescut cu până la 3 bani pe litru

Românii care vor să-şi alimenteze maşina cu combustibil trebuie să ştie că miercuri, 11 februarie 2026, preţurile la carburanţi sunt în creştere, faţă de cele afişate în ziua precedentă.

de Redactia Observator

la 11.02.2026 , 12:18
Preţurile la carburanţi sunt în creştere, faţă de cele afişate în ziua precedentă Preţurile la carburanţi sunt în creştere, faţă de cele afişate în ziua precedentă - Profimedia

Concret, conform specialiştilor, vorbim despre o creştere a preţurilor cu până la trei bani pe litru, în special la motorină.

Un litru de benzină standard a ajuns să coste între 7,71 şi 7,86 lei, un litru de benzină premium a ajuns să coste între 8,29 şi 8,58 lei, un litru de motorină standard a ajuns să coste între 8,04 şi 8,14 lei, iar un litru de motorină premium a ajuns să coste între 8,41 şi 8,69 lei.

Nu în ultimul rând trebuie precizat că preţul pentru un litru de GPL se menţine constant, undeva în intervalul 3,9-3,96 lei.

Articolul continuă după reclamă
Redactia Observator
Redactia Observator Like

Observator  - Despre oameni, știrile așa cum trebuie să fie.

pret benzina 11 februarie pret motorina 11 februarie
Înapoi la Homepage
Gică Hagi cedeză acţiunile de la Farul Constanţa. Gică Popescu și Hristo Stoichkov preiau clubul
Gică Hagi cedeză acţiunile de la Farul Constanţa. Gică Popescu și Hristo Stoichkov preiau clubul
Imagini uitate cu Natalia Mateuț. În ce ipostaze a apărut alături de Mihai Bendeac, înainte să devină prezentatoare
Imagini uitate cu Natalia Mateuț. În ce ipostaze a apărut alături de Mihai Bendeac, înainte să devină prezentatoare
De ce l-a dat FCSB pe Dennis Politic la Hermannstadt! Gigi Becali: “Sunt calculate toate!” Ce echipă din SuperLiga a insistat pentru atacant
De ce l-a dat FCSB pe Dennis Politic la Hermannstadt! Gigi Becali: “Sunt calculate toate!” Ce echipă din SuperLiga a insistat pentru atacant
Danemarca a trecut la iluminatul stradal roșu ca să rezolve o problemă. Care este aceasta
Danemarca a trecut la iluminatul stradal roșu ca să rezolve o problemă. Care este aceasta
Scene halucinante într-un bloc din Constanța! Trei polițiști au fost bătuți crunt de un bărbat cu probleme psihice
Scene halucinante într-un bloc din Constanța! Trei polițiști au fost bătuți crunt de un bărbat cu probleme psihice
Comentarii


Întrebarea zilei
CSM propune: șoferii să rămână fără permis până se judecă contestația. Sunteți de acord?
Observator » Ştiri economice » Care sunt preţurile la carburanţi pe 11 februarie. Au crescut cu până la 3 bani pe litru