Care sunt preţurile la carburanţi pe 11 februarie. Au crescut cu până la 3 bani pe litru
Românii care vor să-şi alimenteze maşina cu combustibil trebuie să ştie că miercuri, 11 februarie 2026, preţurile la carburanţi sunt în creştere, faţă de cele afişate în ziua precedentă.
Concret, conform specialiştilor, vorbim despre o creştere a preţurilor cu până la trei bani pe litru, în special la motorină.
Un litru de benzină standard a ajuns să coste între 7,71 şi 7,86 lei, un litru de benzină premium a ajuns să coste între 8,29 şi 8,58 lei, un litru de motorină standard a ajuns să coste între 8,04 şi 8,14 lei, iar un litru de motorină premium a ajuns să coste între 8,41 şi 8,69 lei.
Nu în ultimul rând trebuie precizat că preţul pentru un litru de GPL se menţine constant, undeva în intervalul 3,9-3,96 lei.
