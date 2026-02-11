O companie olandeză prezentă şi în România va da afară până la 6.000 de angajaţi. Cum justifică decizia

Al doilea producător de bere din lume, Heineken, a anunţat miercuri că va concedia până la 6.000 de angajaţi. Compania spune că se confruntă cu "condiţii de piaţă dificile", în contextul scăderii vânzărilor, scrie AFP, citat de Agerpres.

Compania olandeză a precizat că "va accelera productivitatea pe scară largă pentru a face economii, reducând 5.000 - 6.000 de funcţii în următorii doi ani". Pe plan global Heineken are aproximativ 87.000 de angajaţi.

Traderii au salutat informaţiile, acţiunile Heineken au crescut cu aproximativ 3% în deschiderea Bursei de la Amsterdam.

"Rămânem prudenţi în privinţa aşteptărilor noastre pe termen scurt în privind condiţiilor de pe piaţa berii", a afimat directorul general Dolf van den Brink. Acesta anunţase luna trecută că va demisiona în 31 mai, după aproape şase ani la conducerea companiei. El le-a spus miercuri jurnaliştilor că pleacă având "sentimente contradictorii", după ce a menţionat că condus Heineken "în perioade turbulente din punct de vedere economic şi politic".

400 de locuri de muncă, reduse în octombrie

"În următoarele luni, prioritatea mea va fi să las Heineken în cea mai puternică poziţie posibilă", a declarat şeful companiei.

În octombrie, firma anunţase că va reduce sau va redistribui 400 de locuri de muncă, ca parte a reorganizării sediului din Amsterdam, pentru a profita de noile tehnologii.

Şefii nu au precizat unde va fi cea mai mare parte a concedierilor, dar directorul financiar Harold van den Broek a indicat că vor fi în Europa.

"Europa este o parte importantă a afacerii noastre. Şi vedem din rezultatele financiare că este extrem de dificil să obţii venituri importante aici", le-a spus el jurnaliştilor. Acesta a adăugat. "Deci ne concentrăm pe multe iniţiative pentru a consolida afacerea noastră din Europa, dar nu exclusiv".

Volumele de bere vândute au scăzut cu 2,4% anul trecut

Anul trecut, volumele de bere vândute pe plan mondial de Heineken au scăzut cu 2,4%, după un declin de 2,8% în trimestrul patru din 2025. În Europa scăderea a fost de 4,1%, în America de Nord şi America de Sud, de 3,5%.

Veniturile total anuale ale Heineken s-au situat anul trecut la 34,4 miliarde de euro, comparativ cu 36 miliarde de euro în 2024.

Profitul net a fost de 2,7 miliarde de euro, reprezentând un avans anual de 4,9% când sunt excluse fluctuaţiile cursului de schimb, a informat compania.

În 2026, Heineken se aşteaptă la o creştere a profitului operaţional organic de 2% - 6%, după ce anul trecut a înregistrat un avans de 4,4%, la 4,4 miliarde de euro.

