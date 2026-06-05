Eugen Tomac a fost desemnat de președintele Nicușor Dan pentru funcția de premier. Anunţul făcut după aproape o lună de criză politică nu pune, însă, capăt haosului de pe scena politică. Desemnarea vine într-un moment în care nu este clar dacă va exista o majoritate parlamentară care să voteze un guvern tehnocrat. În timp ce PSD pare dispus să facă acest compromis în anumite condiții, celelalte partide pro-europene nu sunt la fel de convinse. PNL și USR nu își doresc ca PSD să facă parte din guvern, nici măcar la nivelul eșaloanelor 2 și 3.

"Îl desemnez pe domnul Eugen Tomac pentru a forma guvernul din poziţia de prim-ministru. Singura soluţie posibilă este un prim-ministru care să fie independent de partidele din Parlament", a afirmat Nicuşor Dan, preşedintele României.

Eugen Tomac, europarlamentar și consilier onorific pentru relația cu românii de pretutindeni al lui Nicușor Dan, a fost ales de preşedinte pentru a forma un guvern tehnocrat. Este un apropiat al fostului președinte Traian Băsescu și succesorul lui la conducerea Partidului Mișcarea Populară. De acolo şi-a dat demisia cu o seară înainte de desemnare.

"Primesc încrederea dumneavoastră cu recunoştinţă şi cu gândul la toţi cetăţenii României. Înţeleg din plin contextul dificil prin care trecem, cunosc aşteptările românilor şi sunt conştinet de provocările pe care trebuie să le depăşim împreună", a declarat Eugen Tomac, premierul desemnat.

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"Eugen Tomac are şi independenţa şi experienţa şi are şi valorile care îl definesc pentru poziţia de prim-ministru", a mai spus Nicuşor Dan.

Calcule dificile pentru premierul desemnat în Parlament

Premierul desemnat a sunat deja şefii partidelor pentru a-şi asigura o susţinere în Parlament. Calculele nu sunt deocamdată în favoarea lui. PNL ar putea vota doar dacă primeşte garanţii că niciun membru PSD nu se va afla în eşaloanele 2 şi 3 ale guvernării.

"Când un guvern tehnocrat nu mai are o susţinere explicită din partea unei coaliţii în spate, riscul să nu aibă susţinere în Parlament este foarte mare. Noi nu putem să votăm un guvern în care există secretari de stat desemnaţi de PSD sau miniştri care într-o formă sau alta sunt asociaţi acestui partid", a afirmat Ilie Bolojan, preşedintele PNL.

Un mesaj similar vine şi de la USR. Partidul va merge la discuţiile despre formarea unei majorităţi, însă nicio formulă cu PSD nu este acceptabilă.

"Din respect pentru președinte și cu responsabilitate pentru țară, vom sta de vorbă cu premierul desemnat Eugen Tomac, un președinte de partid și europarlamentar respectabil. USR intră în discuție cu liniile clare pe care le-am decis. Nicio formulă cu PSD sau cu ce seamănă a PSD nu este acceptabilă", a scris Dominic Fritz, preşedintele USR, pe pagina sa de Facebook.

PSD vrea să susţină guvernul Tomac, dar pune condiţii

La capătul opus, PSD este deschis să discute cu Eugen Tomac pentru formarea unei majorităţi. Surse Observator spun că PSD poate vota un viitor guvern Tomac dacă acesta va garanta că PSD îşi poate numi secretari şi subsecretari de stat, prefecţi şi şefi de agenţii şi instituţii publice. Exact ce ar împiedica PNL şi USR să voteze noul executiv.

"Pentru a susține noul Guvern, PSD își dorește respectarea următoarelor principii: ⁠reluarea investițiilor și stimularea economică pentru a recupera locurile de muncă pierdute, protejarea românilor cu venituri mici și medii, și susținerea IMM-urilor românești", a scris liderul PSD, Sorin Grindeanu pe Facebook.

Preşedintele UDMR Kelemen Hunor spune că un guvern tehnocrat e o soluție de avarie. Asta în timp ce AUR a anunţat că nu va vota un guvern din care nu face parte.