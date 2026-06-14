Europarlamentarul Eugen Tomac a transmis, duminică, după ce şi-a depus mandatul în faţa preşedintelui Nicuşor Dan, că a acţionat corect şi democratic, fără să încalce vreo regulă. El a spus că pleacă împăcat, convins că a făcut tot ce a ţinut de el pentru România, şi că se întoarce la familia care i-a lipsit enorm.

Eugen Tomac, după ce şi-a depus mandatul: "Am jucat cinstit. Am făcut tot ce a depins de mine pentru România" - Profimedia

"Îi mulţumesc domnului preşedinte Nicuşor Dan pentru încrederea acordată. Mi-am asumat, într-un moment dificil pentru ţară, această responsabilitate, pentru că, sunt convins, aş fi putut schimba în bine România. Le mulţumesc tuturor celor care au fost alături de mine în aceste zile pline, în încercarea de a forma un Guvern nou al României. Le mulţumesc în special colegilor care au acceptat să facă parte din această construcţie. Am fi făcut o echipă excepţională împreună. Vă sunt profund recunoscător", a transmis Eugen Tomac într-un mesaj pe Facebook.

"Am jucat cinstit, democratic, fără a încălca nicio regulă şi plec mai departe împăcat că am făcut tot ce a depins de mine pentru România. Mă întorc la familia mea, care mi-a lipsit enorm", subliniază Tomac.

"Vă mulţumesc, domnule preşedinte, pentru încrederea acordată. Am plecat în urmă cu zece zile la drum cu convingerea că pot convinge partidele democratice afiliate familiilor europene pentru a-mi acorda încrederea. Am fost sincer, am fost onest, am fost deschis spre orice compromis rezonabil care să oferă rapid ţării un guvern. Nu am găsit această atitudine din partea tuturor partidelor şi regret acest lucru", a spus Eugen Tomac, la Palatul Cotroceni.

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"Regret că nu am putut convinge, dar am speranţa că ceea ce urmează este ceea ce este bine pentru România. Vă mulţumesc şi urez mult succes premierului desemnat!", a mai spus Tomac.