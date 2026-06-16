Guvernul Veştea s-a dezumflat. Nici al doilea premier desemnat de Nicuşor Dan nu are majoritate ca să treacă de Parlament. Mai exact, Adrian Veştea s-a blocat pentru că nu a reuşit să convingă UDMR să facă parte din noul guvern. În plină criză, liberalii cer noi consultări la Cotroceni. Planul este să-i propună preşedintelui un guvern minoritar format din PNL, USR şi UDMR, spun surse Observator. În acest scenariu, premier nu va mai fi Ilie Bolojan, ci actualul ministru de finanţe, Alexandru Nazare.

"Este o decizie fermă, voi merge până la capăt", a declarat Adrian Veştea, premierul desemnat. Capătul drumului se întrevede după doar două zile pentru premierul desemnat. Adrian Veştea se baza pe sprijinul PSD, al dizidenţilor din PNL şi al parlamentarilor neafiliaţi. Dar pentru a obţine cele 233 de voturi necesare în Parlament, avea nevoie şi de susţinerea UDMR. "Am decis că UDMR nu va intra la guvernare. Ar fi nevoie şi de voturile neafiliaţilor care provin din SOS şi POT. Am văzut că sunt diverse încercări şi în privinţa AUR-ului şi n-am dori să ajungem în aceeaşi barcă", a declarat Botond Csoma, purtător de cuvânt UDMR. La discuţii, în Parlament, Adrian Veştea a fost însoţit de unul din liderii PSD, Marian Neacşu.

Decizia UDMR a pus pe pauză celelalte negocieri

"Nu suntem în niciun caz anti-Veştea sau guvernul Veştea. Pe de altă parte şi dumneavoastră ştiţi, jurnaliştii, ca şi mine, că fără voturile UDMR nu sunt în acest moment voturi pentru trecerea guvernului", a declarat Victor Ponta, membru grup parlamentar Uniţi pentru România. Decizia UDMR a pus pe pauză celelalte negocieri pe care premierul desemnat urma să le aibă. După ce l au acuzat de trădare, colegii de partid ai lui Adrian Veştea pregătesc o mutare-surpriză.

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Surse Observator spun că Ilie Bolojan a negociat în această dimineaţă cu Dominic Fritz şi Kelemen Hunor. Liderii celor trei partide ar vrea să-i propună preşedintelui varianta unui guvern minoritar, în formula PNL, USR, UDMR. Un astfel de cabinet ar trece de Parlament doar cu voturi din partea social-democraţilor. Motiv pentru care premierul ar trebui agreat de liderii PSD. Surse politice spun că în acest caz, şefia Guvernului ar fi preluată de Alexandru Nazare, ministrul Finanţelor în guvernul Bolojan. "Cred că este evident, în această situaţie, că domnul Bolojan nu mai poate fi premier", a declarat Botond Csoma, purtător de cuvânt UDMR. Desemnarea lui, fără consultarea PNL în prealabil, a zguduit partidul liberal. Adrian Veştea a explicat seara trecută în direct la Observator de ce a fost ales de preşedinte.

"Nu am avut o relaţie înainte, nu am fost apropiat. Cred că a existat o evaluare şi asta mi-a şi spus-o. Referitor la parcursul pe care l-am avut pe parcursul timpului în actul managerial în diverse situaţii. Ceea ce a considerat şi mi s-a spus, contează faptul că nu sunt conflictual", a declarat Adrian Veştea, premier desemnat. Liderul PNL i-a cerut public lui Adrian Veştea să renunţe la mandatul primit. "Parlamentarii sau cei care ar putea fi propuşi din cadrul membrilor PNL într-un astfel de posibil guvern, fără susţinerea PNL, îşi vor pierde calitatea de membri ai Partidului Naţional Liberal", a declarat Ilie Bolojan, premierul desemnat. Adrian Veştea şi colegii săi care il sustin ar putea fi excluşi din partid la următorul congres PNL, care ar putea avea loc chiar vineri.