Desemnarea lui Adrian Veștea pentru funcția de premier al României a atras rapid atenția presei internaționale. Agențiile Reuters, AFP şi AP au relatat despre decizia președintelui Nicușor Dan de a-l nominaliza pe liderul liberal, după retragerea lui Eugen Tomac din cursa pentru formarea guvernului. Marile agenţii de presă străine subliniază că România încearcă astfel să depășească blocajul politic din ultimele săptămâni și să găsească o soluție guvernamentală cu sprijin parlamentar.

Presa internaţională, despre desemnarea lui Adrian Veştea pentru funcţia de premier - Sursa: Profimedia

După retragerea lui Eugen Tomac, președintele Nicușor Dan l-a desemnat duminică pe Adrian Veștea pentru funcția de prim-ministru. Potrivit Reuters, șeful statului a anunțat că fostul europarlamentar nu mai dispune de mandatul necesar pentru a continua negocierile, iar în acest moment "o soluție politică este cea potrivită".

Adrian Veștea, în vârstă de 52 de ani, este președintele Consiliului Județean Brașov și membru al Partidului Național Liberal. Reuters amintește că Eugen Tomac a încercat să formeze un guvern de tehnocrați, însă nu a reușit să obțină sprijinul partidelor parlamentare necesar pentru învestire.

AFP notează că România traversează o perioadă de turbulențe politice după căderea guvernului condus de Ilie Bolojan, în urma moțiunii de cenzură adoptate la începutul lunii mai. Potrivit sursei citate, fostul partener de guvernare, PSD, a părăsit coaliția și a contribuit la adoptarea moțiunii.

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AFP subliniază că Adrian Veștea a primit misiunea de a construi o nouă majoritate parlamentară pro-occidentală, după ce varianta tehnocrată reprezentată de Eugen Tomac nu a reușit să adune susținerea necesară. "Nici domnul Tomac, nici eu nu ne-am jucat de-a guvernarea. În acest moment, însă, este clar că o soluție politică este cea potrivit", l-a citat AFP pe președintele Nicușor Dan.

Totodată, șeful statului a evidențiat experiența administrativă a lui Adrian Veștea, care a fost primar, președinte de consiliu județean și ministru al Dezvoltării într-un guvern anterior.

Potrivit Reuters, noul premier desemnat are la dispoziție zece zile pentru a forma un cabinet și pentru a obține votul de încredere al Parlamentului. Agenția mai remarcă faptul că Nicușor Dan încearcă să pună capăt unei crize politice care a afectat procesul decizional, accesul la fondurile europene și a pus presiune asupra monedei naționale.

Associated Press relatează că desemnarea lui Adrian Veștea în funcția de premier reprezintă încercarea președintelui Nicușor Dan de a depăși blocajul politic din România, după ce Eugen Tomac și-a retras candidatura din lipsa susținerii necesare în Parlament.