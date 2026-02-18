Exproprieri "fulger" pentru infrastructura energetică, anunţate de Guvern. Ce prevede proiectul

Ministerul Energiei a elaborat un proiect de lege care permite realizarea rapidă a exproprierilor necesare pentru reţelele de transport şi distribuţie a energiei electrice, după modelul aplicat la Compania Naţională de Administrare a Infrastructurii Rutiere, a anunţat miercuri ministrul Bogdan Ivan, la finalul şedinţei Comandamentului Energetic, potrivit Agerpres.

"În momentul de faţă, noi avem aproximativ 80% din reţea veche de circa 30 de ani. Se lucrează la modernizarea ei, dar evident că este un ritm destul de lent. Din acest punct de vedere, avem două soluţii la care lucrăm acum şi, chiar astăzi, înainte să vin la Comandament, am finalizat un proiect de lege prin care, pe modelul de la Compania Naţională de Autostrăzi, de la CNAIR, vom putea face exproprieri, într-un termen foarte scurt, pe tot ce înseamnă reţele de transport şi distribuţie a energiei electrice şi stocare", a spus ministrul.

El a subliniat că există deja un grup de lucru, împreună cu premierul României, cu Ilie Bolojan, pentru a grăbi avizarea acestui act normativ, care va reduce cu cel puţin 80% timpii în care se fac toate reţelele din România.

"Mă refer, în primul, la birocraţia, care ne blochează şi, pe model de autostrăzi, facem şi reţele electrice", a precizat Ivan.

Pe de altă parte, acesta a menţionat că va fi actualizată şi legislaţia în alt domeniu, respectiv în ceea ce priveşte fondul forestier, deoarece sunt zone în care echipele nu pot interveni în cursul verii pentru a curăţa vegetaţia în preajma liniilor de medie şi joasă tensiune.

"Şi, doi, actualizăm legislaţia într-un alt domeniu, referitor la fondul forestier. Sunt zone în care echipele nu pot să intervină în cursul verii, pentru că e fond forestier, e arie naturală protejată, şi nu pot să cureţe de vegetaţii şi de copaci anumite zone limitrofe liniilor de medie şi înaltă tensiune. Şi atunci, când bate vântul şi vine zăpada, cad copacii peste acele linii şi, evident, ne pun pe noi în situaţii foarte dificile. Din acest motiv, iubesc natura, dar unde e lege, unde e interes al statului, trebuie să acţionăm. Aşa că actualizăm legislaţia şi acolo, ca să nu mai fim blocaţi de arii protejate şi de alte de artificii care fac foarte mult rău României şi sistemului energetic naţional", a punctat Bogdan Ivan.

