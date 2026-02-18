Viscolul puternic a blocat aproape toată capitala. Traficul rutier se desfăşoară în condiţii de iarnă grea, iar STB anunţă că a scos pe traseu toate autobuzele. Tramvaiele nu pot funcţiona pentru că majoritatea liniilor sunt înzăpezite.

STB anunţă că a înfiinţat provizoriu două noi linii de autobuze pentru preluarea călătorilor de pe cele mai aglomerate linii de tramvai. Autobuzele 641 şi 625 vor prelua bucureştenii care foloseau tramvaiele 41 şi 25.

Reprezentanţii speră ca imediat ce codul roşu de viscol va expira, autorităţile să cureţe principalele artere ale Capitalei, precum şi liniile de tramvai pentru ca transportul în comun să poată funcţiona normal.

"Având în vedere căderile masive de zăpadă am înregistrat probleme în funcţionarea liniilor de transport public, în special pe zonă de tramvaie. Începând de la această oră, (n.red. 07:15) circulaţia începe să reintre cât de cât în normal. Acţionăm cu autobuze pe aproximativ toate traseele. Problema rămâne în continuare pe liniile de tramvai. Am luat decizia de a înfiinţa linii navetă de autobuze pe linia 41, respectiv pe linia 25 astfel încât să putem prelua călătorii. Pe traseul liniei 41 va funcţiona un autobuz cu indicativul 641, iar pe linia 25 autobuzul va avea indicativul 625.

Nu e o problemă în zona firelor, singurele probleme au fost cu câţiva copaci căzuţi pe liniile de contact însă se acţionează cu echipele noastre alături de cele ale operatorilor de salubritate. Acumularea de zăpadă a dus la blocaje, am avut un autobuz care a rămas înzăpezit. Am avut probleme la primele ore ale dimineţii în special în zona terminalelor. Timpii de aşteptare în staţii a crescut, se circulă foarte greu, dar sperăm ca începând cu ora 09:00 când ninsoarea se va opri să se acţioneze mai puternic pe străzi pentru ca cel puţin transportul public să funcţioneze în condiţii cât de cât normale", a declarat Constantin Tobescu, purtător de cuvânt STB.

