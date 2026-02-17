Preşedintele Nicuşor Dan are o listă cu 5 nume pentru şefia SRI și SIE: Se va întâmpla relativ curând

Preşedintele Nicuşor Dan a declarat, marţi, că numirea şefilor serviciilor secrete a fost amânată din motive obiective, însă o decizie în acest sens va fi luată "relativ curând". Preşedintele a subliniat că este foarte important ca România "să transmită un semnal de stabilitate" prin numirea şefilor SRI şi SIE, iar o "propunere a preşedintelui care să fie respinsă de Parlament nu e deloc un semn de stabilitate".

"Este o decizie comună a preşedintelui şi a Parlamentului şi un dialog care a fost întrerupt tot timpul de multe alte evenimente. Se va întâmpla relativ curând", a declarat Nicuşor Dan marţi la Radio România Actualităţi, potrivit Agerpres.

Întrebat dacă intenţionează să numească în funcţii oameni apropiaţi de anumite partide, şeful statului a răspuns că discuţiile de până acum nu au fost despre anumite persoane, ci despre profilul viitorilor şefi ai SRI şi SIE.

"Eu cred că e foarte important ca România să transmită un semnal de stabilitate, pe care l-a şi transmis în ultimele nouă luni şi un eveniment ca o propunere a preşedintelui care să fie respinsă de Parlament nu e deloc un semn de stabilitate. Tocmai de aceea trebuie să existe un dialog înainte. Subiectul este sensibil, dialogul ăsta trebuie să aibă nuanţele lui de profunzime, de adâncime şi uneori e timp, alteori nu e timp. (...) Evident că toată lumea îşi doreşte să propună, numai că până în acest moment nu au existat propuneri ale partidelor. Deci, cumva, discuţia cu partidele a fost despre care să fie profilul oamenilor care să conducă serviciile", a explicat preşedintele.

Nicușor Dan şi listele cu 5 nume pentru conducerea SRI și SIE

Referitor la numele care au apărut până în prezent în spaţiul public, el a spus că este vorba doar de speculaţii. Nicuşor Dan a explicat că viitorii şefi de servicii speciale trebuie să fie oameni maturi, care să fie capabili să conducă "structuri cu mulţi oameni", în contextul în care urmează să ocupe "poziţii de responsabilitate".

De asemenea, întrebat dacă a identificat deja candidaţi pentru conducerea SRI şi SIE, Nicuşor Dan a răspuns că are deja în vedere câte cinci nume.

"Între cei cinci există o ordine, o ierarhie. (...) În momentul în care propunerea mea o să fie trimisă către Parlament, o să vedeţi că o să fie votată, asta pot să spun. Evident că sunt oameni interesanţi pe liste", a mai declarat preşedintele României.

