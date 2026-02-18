Un incident tensionat a avut loc miercuri în plenul Senatului României, unde o dispută între parlamentari a degenerat într-o altercaţie fizică.

"Madam, unde te crezi?". Senatori PSD şi PACE, la un pas de bătaie în plen - Observator

Potrivit informaţiilor apărute, senatorii AUR şi PACE ar fi părăsit sala de şedinţă pentru a împiedica asigurarea cvorumului necesar votului. În acest context, reprezentanţii PNL şi PSD ar fi încercat să continue procedura de vot.

Scandalul ar fi izbucnit în momentul în care senatorul PACE–Întâi România, Liviu Fodoca, filma în sala de plen. Conform relatărilor, senatoarea Stoiciu ar fi intervenit şi l-ar fi apucat de gât, iar ulterior senatorul Ionel Floroiu l-ar fi agresat fizic.

Circumstanţele exacte ale incidentului urmează să fie clarificate.

Un alt moment controversat în Parlament, după cazul Roman-Vîlceanu

Actualul incident din Senat readuce în atenţie un alt episod tensionat petrecut în Parlament, când deputaţii Florin Roman şi Dan Vîlceanu au fost implicaţi într-o altercaţie.

Scandalul ar fi pornit în zona grupului PNL din sală, când cei doi ar fi avut un schimb de replici acid, ar fi început să se înjure, după care au ieşit împreună din plen. Cearta a continuat pe hol şi ar fi escaladat. Pe pagina lui de Facebook deputatul Florin Roman a scris că are acum de gând să depună plângere penală.

