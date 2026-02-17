România vrea să recâștige încrederea Statelor Unite după episodul alegerilor anulate și să păstreze relația cu principalul aliat din domeniul securității. Președintele Nicușor Dan a explicat că acestea sunt motivele pentru care a acceptat să meargă doar ca observator la Consiliul Păcii de la Washington, al lui Donald Trump.

Nicușor Dan susține că prezența lui la Consiliul Păcii transmite un mesaj diplomatic.

"Suntem foarte interesați de a ne menține legătura privilegiată cu SUA care este un pilon important de securitate pt România. [...] A fost un moment de neîncredere la adresa democrației din România. Acest moment a fost depășit. [...] Prezența României prin președintele ei ajută la a clarifica o dată pentru totdeauna relația adevărată dintre România și SUA" a spus președintele României, Nicușor Dan.

România nu aderă ca membru cu depluri depline în Consiliul pentru Pace

Articolul continuă după reclamă

Deocamdată, însă, țara noastră nu va adera ca membru cu drepturi depline în Consiliul înființat și condus de președintele Statelor Unite.

"Această organizație are o Cartă. În această Cartă sunt prevederi în contradicție cu angajamente internaționale pe care România și le-a luat" a mai spus Nicușor Dan.

INFORMARESetările tale privind cookie-urile nu permit afișarea conținutului din această zonă. E necesar să accepți cookie-urile social media pentru afisarea acestui tip de conținut. Modifică setările

În ciuda conflictului de luni de zile între liderii PSD și premierul Ilie Bolojan, președintele rămâne optimist.

"Nu văd motive pentru ca Coaliția să nu funcționeze. [...] Și eu mi-aș dori ca liderii partidelor din Coaliție să nu se critice, discuțiile să fie mai constructive, ce este stabilit să rămână stabilit" a mai declarat președintele Nicușor Dan.

Ce spune Nicuşor Dan despre numirea şefilor SIE şi SRI

Președintele a anunțat că are câte cinci variante pentru șefia Serviciilor secrete SIE și SRI.

"În momentul în care propunerea mea o să fie trimisă către Parlament, o să vedeți că ea o să fie votată. Bineînțeles că sunt oameni interesanți pe toate listele" a spus Nicușor Dan.

Aceste propuneri vor fi trimise Parlamentului doar după ce șeful statului va ajunge la un acord cu liderii partidelor din Coaliție.

Marius Gîrlaşiu Like Jurnalism înseamnă să publici tot ceea ce alții - de regulă liderii politici - nu vor să fie publicat. Orice altceva înseamnă doar Relații Publice. Nu am spus-o eu, a spus-o marele scriitor britanic George Orwell. ➜

Întrebarea zilei Vă este mai greu să găsiţi un partener în era digitală? Da Nu

Puteţi urmări ştirile Observator şi pe Google News şi WhatsApp! 📰