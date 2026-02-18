În timp ce caloriferele rămân reci şi apa caldă lipseşte cu zilele, în multe blocuri din Bucureşti, facturile sunt tot mari. Oamenii spun că plătesc sute de lei, deşi au stat aproape o lună întreagă în frig. De la 1 aprilie, nu vom mai avea preţuri plafonate la gaze, dar noul model de calcul propus de autorităţi arată că tariful ar putea scădea.

"Aici este călduţ. Dacă pun o palmă mai în jos, deja este rece. Şi aici este parterul. La etajul 7 şi 8 sunt efectiv reci" a explicat un bucureştean.

Blocuri fără apă caldă şi căldură, facturi la fel de mari

În plină iarnă, în Capitală încă sunt sute de blocuri fără apă caldă şi fără căldură.

"Acum, în casă sunt 18 grade. [...] Mai punem o haină pe noi. [...] Pentru apă caldă ne-am instalat boilere. Sunt multe familii care au copii mici şi nu se descurcă fără" a relatat Radu George, vicepreşedintele unei asociaţii de locatari.

Şi în timp ce oamenii stau în frig, facturile vin tot mari.

"850 de lei un apartament cu 3 camere. [...] Aproape 25 de zile noi nu am avut apă caldă şi căldură. [...] Este efectiv o bătaie de joc la adresa locatarilor. [...] A trebuit să băgăm în priză calorifere electrice, aer condiţionat, pe mine m-a costat 7 milioane numai energia electrică" a spus administratorul de bloc Nicu Brăgaru.

Cetăţean: 700 şi ceva. Pentru un apartament cu 3 camere.

Reporter: Căldură aţi avut?

Cetăţean: S-a întrerupt. De foarte multe ori.

La un alt bloc din Capitală, factura a fost de 13 mii de lei pe decembrie şi de 9.700 de lei pe ianuarie, deşi locatarii spun că au stat aproape în permanenţă fără apă caldă şi fără căldură.

Şi cine are centrală proprie plăteşte mult.

"600 de lei. Pentru un apartament cu 2 camere. [...] Mi se pare prea mult. […] A şi nins şi mă gândesc să nu vină şi mai mare factura pe februarie", a mai spus cineva.

Ministerul Energiei, nouă schemă de administrare a preţurilor

Între timp, Ministerul Energiei a venit cu noua schemă de administrare a preţurilor la gaze naturale, care se aplică de la 1 aprilie. Nu va mai exista un preţ unic, plafonat, ci fiecare furnizor va avea propriul tarif.

"Avem un preţ reglementat la producător, urmând ca pe tot lanţul de transport, distribuţie, furnizare să avem tarife clare şi reglementate. În această formulă, preţurile finale la consumatorul casnic nu vor depăşi maximul actual" a spus ministrul Energiei, Bogdan Ivan.

"Dacă ne uităm pe platforma ANRE vedem că există oferte între 0,25 şi 0,34 lei/kWh. […] Ar trebui să avem o reducere a preţurilor. […] Cu cât aducem energie din importuri şi depinde momentul în care o aducem, dacă cererea e mare, atunci vor fi nişte preţuri mai mari" a spus Alexandru Ciocan, membru Energy Policy Group.

Analizele experţilor arată o posibilă scădere a tarifelor faţă de plafonul actual, cu până la 23%, pentru consumatorii casnici, în funcţie de distribuitor. Adică 27 de bani/kWh. Pentru noncasnici, preţurile ar putea creşte cu până la 25%.

