Preşedintele PSD, Sorin Grindeanu, a declarat miercuri, după decizia CCR prin care reforma pensiilor magistraţilor a fost declarată constituţională, că de acum încolo, e treaba ministrului Dragoş Pîslaru să-şi facă treaba de ministru, să nu pierdem banii europeni din PNRR.

- Grindeanu, după decizia CCR: "De acum încolo, e treaba domnului Pîslaru să nu pierdem acei bani" - Profimedia

"Foarte bine că s-a clarificat, în sfârşit, acest subiect. Eu n-am comentat şi nu o să comentez nici de-acum înainte decizii ale Curţii Constituţionale. Am făcut un apel şi eu să se iau o decizie. E bine că s-a închis acest subiect", a declarat preşedintele Camerei Deputaţilor, liderul PSD Sorin Grindeanu, după decizia CCR privind pensiile magistraţilor.

Pensiile magistraţilor pot fi reduse, iar vârsta de pensionare va creşte

Sorin Grindeanu a arătat că ministrul Investiţiilor şi Proiectelor Europene trebuie să îşi facă treaba pentru a nu pierde banii europeni. "De acum încolo, e treaba domnului ministru Pîslaru să-şi facă treaba de ministru, să nu pierdem acei bani de care am tot vorbit", a arătat Grindeanu. "Am încredere că, dacă îşi face bine treaba domnul ministru Pîslaru, nu vom pierde acei bani", a arătat el.

Articolul continuă după reclamă

Judecătorii Curţii Constituţionale au respins, joi, după două luni şi cinci amânări, obiecţia de neconstituţionalitate formulată de Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie (ICCJ) la legea privind pensiile de serviciu ale magistraţilor, ceea ce înseamnă că pensiile acestora pot fi reduse, iar vârsta de pensionare va creşte.

Redactia Observator Like Observator - Despre oameni, știrile așa cum trebuie să fie. ➜

Întrebarea zilei Vă este mai greu să găsiţi un partener în era digitală? Da Nu

Puteţi urmări ştirile Observator şi pe Google News şi WhatsApp! 📰