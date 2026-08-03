Noua Lege a Integrității a fost adoptată de Camera Deputaților cu 184 de voturi pentru, două împotrivă și 16 abțineri, în timp ce 68 de deputați nu au votat. Scandalul politic este însă departe de a se încheia. Proiectul merge acum la Senat, for decizional, după ce PSD și AUR au susținut amendamentul care prevede pierderea funcției pentru demnitarii declarați definitiv incompatibili sau în conflict de interese. USR și PNL susțin că măsura îl vizează direct pe liderul USR, Dominic Fritz, și avertizează că forma actuală a legii poate pune în pericol aproximativ 770 de milioane de euro din PNRR. Liberalii au acuzat PSD că blochează reformele asumate de România în fața Comisiei Europene și au cerut retragerea amendamentelor considerate neconstituționale. În aceeași ședință a fost adoptat și amendamentul AUR care obligă partenerii de viață ai demnitarilor să depună declarații de avere și de interese.

Comisia juridică din Camera Deputaţilor a dat, luni, raport favorabil pentru noua lege a Integrității, reintrodusă în dezbaterea Parlamentului după ce săptămâna trecută nu a putut fi adoptată din cauza unui amendament care îl viza pe Dominic Fritz, președintele USR. Proiectul de lege, amendat în Comisia juridică a Camerei Deputaţilor, urmează să intre în dezbaterea plenului tot luni. Camera Deputaţilor este primul for sesizat cu acest proiect, Senatul fiind decizional.

Amendamentele introduse de PSD care l-ar viza pe liderul USR, Dominic Fritz

Potrivit unui prim amendament al PSD, "fapta persoanei cu privire la care s-a constatat în mod definitiv că emis un act administrativ, a încheiat un act juridic, a luat o decizie cu încălcarea obligaţiilor legale privind conflictul de interese sau starea de incompatibilitate, constituie abatere disciplinară şi se sancţionează potrivit reglementărilor aplicabile demnităţii, funcţiei sau activităţii respective în măsura în care prevederile prezentei legi nu derogă de la aceasta şi dacă fapta nu întruneşte elementele constitutive ale unei infracţiuni".

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În continuare, un alt amendament prevede că "persoana prevăzută la aln. 1 (la amendamentul anterior - n.r.) are interdicţia de a mai ocupa o funcţie sau demnitate publică ori eligibilă, dintre cele prevăzute de prezenta lege, pe o perioadă de pană la 3 ani, care operează de la data rămânerii definitive a raportului de evaluare sau a hotărârii judecătoreşti, moment de la care este decăzută din funcţie".

"Persoana faţă de care, până la data intrării în vigoare a prezentei legi, s-a constatat în mod definitiv starea de incompatibilitate sau de conflict de interese şi pentru care nu s-a împlinit termenul de 3 ani aferent interdicţiei prevăzute de lege, calculate de la data rămânerii definitive a raportului de evaluare respective a hotărârii judecătoreşti, le încetează de drept funcţia, demnitate publică ori mandatul, la 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei legi. Persoanele faţă de care se constată în mod definitiv starea de incompatibilitate sau conflictul de interese după intrarea în vigoare a prezentei legi le încetează mandatul la data rămânerii definitive a raportului de evaluare sau a hotărârii judecătoreşti, după caz", potrivit altor două amendamente ale PSD, votate de Comisia juridică.

Deputaţii AUR au votat alături de PSD

Deputaţii USR au votat împotriva acestor amendamente, în timp ce parlamentarii PNL s-au abţinut. Cei de la AUR au votat alături de social democraţi, la fel ca săptămâna trecută.

Amendamentul AUR despre partenerii demnitarilor, care l-ar viza pe preşedintele Nicușor Dan

Ulterior votului, a fost adoptat un amendament AUR care prevede că "soţul, soţia sau persoana care are relaţii asemănătoare acelora dintre soţi cu Preşedintele României, cu deputaţii, cu senatorii, cu prim-ministrul, cu membrii Guvernului prevăzuţi la art. 18 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2019, cu modificările şi completările ulterioare, cu şeful Cancelariei Prim-ministrului, cu secretarul general şi cu secretarii generali adjuncţi ai Guvernului, cu secretarii de stat, cu subsecretarii de stat, precum şi cu asimilaţii acestora din cadrul Guvernului, ministerelor şi altor organe centrale de specialitate subordonate Guvernului sau ministerelor, cu consilierii de stat din cadrul Cancelariei Prim-ministrului, are obligaţia de a completa şi depune declaraţiile de avere şi declaraţiile de interese, în aceleaşi termene şi condiţii prevăzute (...)". Declaraţiile de interese financiare ale acestora vor fi publicate pe site-ul Agenţiei Naţionale de Integritate.

Banii cash și cryptomonede, declarate de la un plafon cumulat de 5.000 de euro

Totodată, comisia a decis ca numerarul să fie trecut în declaraţia de avere, fiind introdus un prag de 5.000 de euro pentru valoarea cumulată a conturilor, depozitelor şi investiţiilor financiare. Comisia a respins un amendament al grupului minorităţilor naţionale care voia eliminarea în ansamblu a rubricii "Tip numerar şi active digitale" din declaraţia de avere, respectiv a cash-ului, monedelor digitale sau virtuale/cryptomonede, tokenuri de securitate, stablecoin-uri, tokenuri utilitare şi de guvernanţă, NFT-uri, alte monede. Camera Deputaţilor este primă Cameră sesizată, forul decizional fiind Senatul.

Reacţii de la dezbateri: "Ar trebui să vă fie rușine"

"Este o încălcare brutală a principiilor CJUE. Dacă vorbim de beneficii de 20 de miliarde de euro sau de 500 de lei, este total disproporționat. Este eliberare din funcție pe loc pentru ambele situații", a transmis Radu Mihaiu (USR)

"Stau și mă uit și nu-mi vine să cred. De ce stabilim acum, ca noutate, că starea de incompatibilitate este abatere disciplinară? Doar conflictul de interese este abatere disciplinară în prezent. Există decizii CCR care stabilesc clar că sunt situații diferite, care trebuie sancționate diferit", a spus liderul deputaţilor liberali, Gabriel Andronache. El a avertizat că legea va pica la CCR dacă va trece în forma asta.

"Principiul noi îl setăm aici și cred că e unul corect. Când ai condamnare definitivă, să pleci. CJUE se referă la sancțiuni. Amenda sau interdicția pe 3 ani de a ocupa o funcție", a transmis Radu Marinescu (PSD), fost ministru al Justiţiei. El susţine că amendamentele PSD la proiect sunt constituţionale.

Alin Stoica (USR) i-a spus lui Marinescu că, fiind o sancțiune nouă, legea ar trebui să se aplice doar pentru faptele comise după adoptare, nu retroactiv. "Este ca și cum acum, pentru depășirea vitezei cu 10 km, avem o sancțiune, iar peste două zile vine PSD și spune că se ia carnetul. Ar trebui să vă fie rușine", a transmis el.

"Dintr-o dorință politică de a face o lege strâmbă împotriva unui singur om, încălcați orice principiu de drept. Vom pierde și banii din PNRR. Președintele dvs. a spus-o mai clar decât orice: ținta pe Fritz și, după asta, potopul. Sunt încălcate flagrant norme de legiferare și avem un text neconstituțional, care va duce la pierderea banilor din PNRR", le-a transmis Cătălin Drulă (USR)

Andronache: PSD şi AUR şi-au bătut joc din nou de Legea integrităţii; PNL nu va participa la votarea ei

"PSD şi AUR şi-au bătut joc din nou de Legea integrităţii la Camera Deputaţilor. Au introdus texte neconstituţionale care retroactivează cu privire la încetarea mandatului şi culmea neclarităţii legislative obligă "persoanele care au relaţii asemănătoare soţilor" să depună declaraţii de avere. Era, înainte de toate, un test al credibilităţii Parlamentului şi al angajamentului României faţă de reformele din PNRR, miza fiind una concretă: aproximativ 770 de milioane de euro din fondurile europene destinate României", a scris Andronache ulterior pe Facebook.

El a arătat că legea trebuia să fie solidă din punct de vedere constituţional, pentru a evita noi blocaje sau contestări. "Din această cauză, PNL nu va participa la votarea unei legi cu caracter absolut neconstituţional. Obiectivul PNL este o legislaţie echilibrată: integritate, transparenţă şi securitate juridică, fără compromisuri politice şi constituţională. Votul de astăzi va arăta cine pune pe primul loc interesul României şi accesarea fondurilor europene şi cine alege calculele politice", a transmis Andronache.