Grindeanu: Dacă PSD intră la guvernare, vom pune oameni care nu își fac specializarea la locul de muncă

Sorin Grindeanu a anunțat că PSD va propune persoane cu experiență pentru funcțiile de miniștri, dacă va intra în viitorul Guvern, și că nu exclude nominalizarea unor specialiști din afara partidului. Liderul social-democraților a declarat, la Antena 3 CNN, că nu susține organizarea alegerilor anticipate, dar a dat asigurări că PSD este pregătit și pentru acest scenariu.

Grindeanu: Dacă PSD intră la guvernare, vom trimite oameni care nu își fac specializarea la locul de muncă - Profimedia

"Eu pot să vă asigur, în ceea ce priveşte PSD, dacă vom ajunge în situaţia de a fi parte a unui guvern, că vom trimite oameni în guvern extrem de bine pregătiţi şi care nu îşi fac specializarea la locul de muncă. Nu avem nevoie de experimente în această perioadă, trebuie să fie oameni care au dovedit că îşi cunosc domeniul, care ştiu ce au de făcut în acel domeniu, nu mai avem timp de pierdut că vine cineva căruia îi trebuie trei luni ca să afle pe unde sunt butoanele în acel minister, nu!", a declarat Sorin Grindeanu, într-un interviu la Antena 3 CNN.

Grindeanu a precizat că PSD este dispus să propună pentru funcțiile de miniștri și persoane care nu fac parte din partid, atât timp cât acestea au experiență și competențe solide în domeniile pe care ar urma să le gestioneze.

"Pe noi nu ne interesează în acest moment că are PSD-ul cinci ministere, are şase, are zece, nu asta este miza deloc. Nu despre asta trebuie să discutăm în această perioadă, trebuie să discutăm despre acel numitor comun care ne aduce, nu ştiu pentru cât timp, la aceeaşi masă ca să trecem această punte care nu e uşor de trecut", a explicat liderul PSD.

Articolul continuă după reclamă

Grindeanu a reiterat că nu consideră alegerile anticipate o soluție pentru România, dar a dat asigurări că PSD va fi pregătit în cazul în care se va ajunge la organizarea unui scrutin înainte de termen.

"Eu vă asigur de următorul lucru că și vreau să fiu bine înțeles, consider acest scenariu de anticipat un scenariu prost pentru România. Dar vă asigur că Partidul Social Democrat va fi pregătit și pentru acest scenariu. Să nu aibă niciun fel de dubii cei care pregătesc scenarii de acest tip. Partidul Social Democrat nu își dorește să intre și o spun cu tărie într-un scenariu prost pentru România, acela de a intra în tot ce înseamnă alegeri anticipate, pentru că le vom face undeva în februarie. O nebunie.Cel mai rapid în februarie. Dar dacă asta vor toți ceilalți, vom fi pregătiți și vom fi pregătiți ca de fiecare dată să câștigăm alegerile", a spus Grindeanu.