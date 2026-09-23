Întâlnire Bolojan - Grindeanu: votul pentru Guvernul Mureșan, marți. PSD nu îl susține în forma actuală

Președintele PSD, Sorin Grindeanu, s-a întâlnit, miercuri dimineață, cu președintele PNL, Ilie Bolojan, au transmis surse politice. Votul pentru învestirea Guvernului ar urma să aibă loc săptămâna viitoare.

Întâlnirea nu a avut loc la Palatul Parlamentului și nu a participat premierul desemnat, Siegfried Mureșan.

Grindeanu și Bolojan au discutat despre calendarul învestirii Guvernului în Parlament și au stabilit ca, luni, candidații pentru funcțiile de ministru să fie audiați în comisiile de specialitate.

Marți urmează să fie dat votul în plenul reunit al Camerei Deputaților și Senatului asupra componenței Guvernului și programului de guvernare, au precizat sursele citate. Cei doi nu ar fi discutat ce se va întâmpla în cazul în care Guvernul nu obține voturile necesare.

Articolul continuă după reclamă

Potrivit surselor citate, Grindeanu i-a prezentat lui Bolojan decizia luată în PSD și i-ar fi transmis că, în forma actuală, social-democrații nu vor vota.

"La cum arată lucrurile, nu votăm", ar fi transmis Sorin Grindeanu.

Siegfried Mureșan i-ar fi trimis marți seară un mesaj lui Sorin Grindeanu, însă liderul PSD l-ar fi văzut târziu, au mai spus sursele citate.

Grindeanu a cerut să primească mai întâi programul de guvernare, apoi îl va contacta pe Siegfried Mureșan pentru o întâlnire, au mai spus sursele citate.

Siegfried Mureşan mai are nevoie de 62 de voturi

Deocamdată, calculele nu îi ies lui Siegfried Mureșan. PNL, USR și UDMR îi asigură 171 de voturi, cu 62 mai puține decât cele 233 necesare. Următoarea oprire este la grupul minorităților, care are 17 deputați. Dacă îi convinge pe toți, ajunge la 188 și tot îi mai lipsesc 45 de voturi.

Aici intră PSD în ecuație. Surse politice spun pentru Observator că Sorin Grindeanu i-ar fi transmis azi lui Ilie Bolojan că, în forma actuală, PSD nu votează guvernul Mureșan. Ușa negocierilor rămâne însă deschisă. Grindeanu și Mureșan sunt deja în contact și ar urma să se întâlnească pentru a discuta programul de guvernare.

Inclusiv UDMR i-ar fi cerut premierului desemnat să poarte această discuție cu PSD, pentru că există în continuare rezerve legate de numărul de voturi. Mureșan promite, între timp, că nu va crește taxele și impozitele în mandatul său, că nu are în vedere majorarea TVA de la 21% și că ținta este revenirea la 19% atunci când bugetul va permite.

Până la sfârșitul săptămânii vrea să depună programul de guvernare și lista miniștrilor, iar după ce le finalizează, Mureșan spune că va cere o întâlnire cu președintele, la întoarcerea acestuia în țară, pentru a i le prezenta. Luni ar urma audierile miniștrilor și marți votul de învestire.