Preşedintele UDMR, Kelemen Hunor, transmite marţi că august se apropie cu paşi repezi, iar noi nu avem guvern, el arătând că nu vor fi minuni, pentru că epoca minunilor s-a încheiat şi există o soluţie, un guvern de tranziţie, de armistiţiu, cel puţin până la sfârşitul anului. El vine şi cu un mesaj pentru politicieni: "Picioarele în găleata cu apă rece, la o parte cu meschinăriile, cu vanitatea".

Kelemen Hunor: "Guvern de tranziţie, cel puţin până la sfârşitul anului. Ce mai aşteptăm?" - Observator

"Cine şi cum va reda încrederea oamenilor şi a comunităţilor în viitor? Probabil că nu există o întrebare mai dificilă decât cea care mi-a fost adresată în ultimul interviu. Cine? Este o întrebare dificilă, având în vedere că aceasta este tocmai sarcina clasei politice care, în ultima perioadă, a distrus speranţa în societate", spune Kelemen Hunor într-o postare pe Facebook.

Kelemen Hunor: "Ce mai aşteptăm? Există o soluţie"

"Noi trebuie să redăm oamenilor încrederea în politică şi în instituţii. Iar instituţiile statului trebuie să funcţioneze astfel încât să uşureze viaţa de zi cu zi a oamenilor. Cum? În primul rând, trebuie să renunţăm la ură, la stigmatizarea celuilalt, la divizarea constantă şi la călcarea în picioare a demnităţii reciproce. Doar astfel se poate construi o societate funcţională şi sănătoasă. În acest sens, politicienii şi liderii ţării trebuie să arate din nou calea de urmat", mai transmite liderul UDMR. Kelemen Hunor arată că "România traversează cel mai dificil moment al anului".

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"Numai în ultimele zile, trei drone ruseşti au pătruns pe teritoriul României, se desfăşoară un adevărat război al dezinformării, iar fondurile europene ar putea fi puse în pericol. August se apropie cu paşi repezi, iar noi nu avem guvern. Ce mai aşteptăm? Nu vor fi minuni, epoca minunilor s-a încheiat. Am propus deja nenumărate variante pentru formarea guvernului. Există o soluţie: trebuie format un guvern de tranziţie, de armistiţiu, cel puţin până la sfârşitul anului", subliniază Kelemen Hunor.

El transmite un mesaj: "Aşa cum obişnuiesc să spun: picioarele în găleata cu apă rece, la o parte cu meschinăriile, la o parte cu vanitatea! Nu e nevoie să ne iubim unii pe alţii. Trebuie să ne asumăm responsabilitatea pentru oameni şi pentru ţară!".