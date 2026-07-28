Guvernul a aprobat deblocarea a aproape 7.000 de posturi din sănătate. Sunt mai puţine decât cerea ministerul

Guvernul a decis în şedinţa din această seară, 28 iulie, aprobarea memorandumului prin care se deblochează aproape 7.000 de posturi în sistemul sanitar.

Guvernul a aprobat deblocarea a aproape 7.000 de posturi din sănătate. Sunt mai puţine decât cereau sindicatele - Arhivă

Sunt cu aproape 1.000 de posturi mai puţine decât ceruse iniţial Ministerul Sănătăţii. Cu alte cuvinte, ministerul a cerut deblocarea a 7805 de posturi, Guvernul a aprobat doar 6850,75, cu 955 mai puţine.

"În ședința de Guvern din această seară a fost aprobat Memorandumul privind organizarea concursurilor pentru ocuparea posturilor vacante din unitățile sanitare publice.

​Prin acest document se deblochează un număr total de 6.850,75 de posturi, distribuite astfel:

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- ​6.452 de posturi pentru spitalele finanțate din Fondul Național Unic de Asigurări Sociale de Sănătate (FNUASS);

- ​398,75 de posturi pentru Serviciile de Ambulanță Județene (SAJ).

​Cea mai mare parte a posturilor deblocate vizează asistenții medicali și personalul auxiliar, categorii esențiale pentru funcționarea spitalelor și a serviciilor de ambulanţă.

Structura completă a posturilor deblocate este următoarea:

-​2.593 posturi pentru asistenți medicali;

-​2.567 posturi pentru personal medical auxiliar (infirmiere, brancardieri etc.);

-​1.433,75 posturi pentru medici;

-​257 posturi pentru farmaciști, biologi, biochimiști și fizicieni", se arată în comunicatul Guvernului.

"Aprobarea acestui Memorandum reprezintă un pas important pentru echilibrarea resursei umane din sistemul de sănătate și pentru asigurarea continuității actului medical în unitățile sanitare. Este o măsură necesară, însă demersurile pentru susținerea personalului medical și pentru eficientizarea sistemului sanitar trebuie continuate de o manieră predictibilă și fermă", a declarat ministrul interimar al Sănătății, Cseke Attila.