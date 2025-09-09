Antena Meniu Search
x

Curs valutar

Guvernul, clarificări după declaraţia lui Bolojan privind creşterea vârstei de pensionare

Guvernul nu are în vedere şi nu discută în acest moment posibilitatea creşterii vârstei standard de pensionare, a precizat, marţi, purtătorul de cuvânt al Executivului, Ioana Dogioiu.

de Redactia Observator

la 09.09.2025 , 09:49
Guvernul, clarificări după declaraţia lui Bolojan privind vârsta de pensionare: Nu se ia în calcul - Guvernul României

"Guvernul nu are în vedere şi nu discuta în acest moment posibilitatea creşterii vârstei standard de pensionare", a transmis, marţi, Guvernul. Potrivit oficialilor Executivului, "în interviul de la TVR, premierul Ilie Bolojan s-a referit exclusiv la vârstă de pensionare a categoriilor cu statut special în această privinţă, deci la elimnarea excepţiilor de la vârstă standard".

Luni seară, la TVR 1, premierul Ilie Bolojan a afirmat că "avem nevoie de mai mulţi oameni în piaţa reală a muncii" şi "că ne place, că nu ne place, trebuie să creştem vârsta de pensionare". "Din punctul meu de vedere, suntem în situaţia în care avem nevoie de mai mulţi oameni în piaţa reală a muncii. Şi pentru asta, că ne place, că nu ne place, trebuie să creştem vârsta de pensionare în aşa fel încât, în intervalul 50-65 de ani, populaţia care este prinsă în economia reală să fie într-o pondere mai mare decât este astăzi, pentru că nu are cine s-o înlocuiască", a declarat Ilie Bolojan, luni seară, la TVR 1.

El a explicat că în anii următori vor ieşi la pensie generaţii de 400.000-500.000 de oameni, iar concomitent, numărul celor care vor fi în câmpul muncii va fi 200.000. "Practic, dacă nu creşti vârsta de pensionare în general, la toate categoriile inclusiv în zona de pensii speciale, vom ajunge într-o situaţie de nesustenabilitate a sistemului de pensii peste cinci ani, peste zece ani. Nu putem amaneta viitorul generaţiilor care vin după noi, mutându-le nişte împrumuturi în viitor sau neluând nişte măsuri care să reaşeze lucrurile într-o structură normală", a explicat prim-ministrul.

Articolul continuă după reclamă
Redactia Observator
Redactia Observator Like

Observator  - Despre oameni, știrile așa cum trebuie să fie.

ilie bolojan varsta pensionare guvern
Înapoi la Homepage
Ce bea în fiecare zi femeia celebră de 76 de ani care arată ca o adolescentă. Dieta surprinzătoare
Ce bea în fiecare zi femeia celebră de 76 de ani care arată ca o adolescentă. Dieta surprinzătoare
Mesaje creștine la Nașterea Maicii Domnului. Cele mai frumoase felicitări cu urări pentru sărbătoriții zilei de pe 8 septembrie
Mesaje creștine la Nașterea Maicii Domnului. Cele mai frumoase felicitări cu urări pentru sărbătoriții zilei de pe 8 septembrie
Cu câți bani s-a ales, de fapt, Carlos Alcaraz după câștigarea US Open 2025. Aproape 2 milioane de dolari s-au dus pe impozit
Cu câți bani s-a ales, de fapt, Carlos Alcaraz după câștigarea US Open 2025. Aproape 2 milioane de dolari s-au dus pe impozit
Comentarii


Întrebarea zilei
Credeți că mâncarea gătită acasă va fi înlocuită de livrările rapide?
Observator » Ştiri politice » Guvernul, clarificări după declaraţia lui Bolojan privind creşterea vârstei de pensionare