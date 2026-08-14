Guvernul depune cererea 5 din PNRR. Absorbţia granturilor va ajunge la 10,6 mld. €: Cât riscăm să pierdem

România va transmite vineri Comisiei Europene cererea de plată numărul 5 din PNRR, în valoare de 2,84 miliarde de euro, care include 75 de ținte și jaloane, dintre care 21 de reforme și 54 de investiții, a anunțat ministrul Investițiilor și Proiectelor Europene, Dragoș Pîslaru, după ședința de Guvern, potrivit Agerpres.

"Astăzi vă pot spune că suntem gata cu un număr de 75 de ţinte şi jaloane, din care 21 de reforme, 54 de investiţii, şi că vom depune această cerere de plată numărul 5, în valoare de 2,84 miliarde de euro, din care 1,65 miliarde euro pe partea de grant şi 433 milioane euro pe partea de împrumut", a afirmat Pîslaru.

Acesta a precizat că cererea de plată numărul 5 este penultima prevăzută în forma finală a PNRR, iar alocarea pe granturi a rămas la 13,57 miliarde de euro.

Absorbția granturilor PNRR ar urma să urce la 78%

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În ceea ce priveşte absorbţia fondurilor nerambursabile, ministrul a arătat că aceasta va ajunge la 78% după cererea de plată numărul 5, de la 66% înaintea depunerii acesteia.

"Aş vrea să vă menţionez că, din perspectiva absorbţiei pe PNRR, înainte de cererea de plată 5 eram la un procent de 66% din suma pe partea de granturi şi, cu cererea de plată 5, vom ajunge la 78% pe suma de granturi", a declarat ministrul.

După această cerere, România va ajunge la 10,6 miliarde de euro din totalul de 13,57 miliarde de euro. Pîslaru a subliniat că, în urma negocierilor cu Comisia Europeană, cererile de plată 5 şi 6 au rămas separate.

Cererile de plată 5 și 6 au rămas separate după negocierile cu Comisia Europeană

"Prin faptul că România a păstrat fermitate pe ideea de a decupla cererea 5 de cererea 6, în acest moment, cererea 5 ne duce până la peste 10 miliarde, 10,6 miliarde, iar cererea de plată 6 nu poate să fie mai mare. Deci, practic, avem doar această diferenţă de 2,58 miliarde care mai rămâne de discutat", a explicat acesta.

Referitor la investiţiile finanţate prin PNRR, ministrul a afirmat că toate cele cinci spitale finanţate din granturi vor fi finalizate, iar în cazul autostrăzii A7 două segmente au deja procese-verbale de recepţie, în timp ce pentru al treilea acest document ar urma să fie încheiat înainte de 31 august.

În sectorul feroviar, proiectele de tip "quick wins" sunt, potrivit ministrului, bifate conform renegocierii, iar pentru segmentele feroviare renegociate de la indicatori exprimaţi în kilometri la valori în plată, România se află în grafic pentru recuperarea granturilor.

Pîslaru spune că riscurile de a pierde investiții sunt "mai degrabă marginale"

"Uitându-mă numai pe portofoliile de investiţii, vă pot spune că în acest moment riscurile de a rata investiţii sunt mai degrabă marginale", a susţinut Pîslaru.

În privinţa reformelor care mai trebuie finalizate, ministrul a menţionat legea hidrogenului, aflată în Parlament, şi legea salarizării, care se află în redactare finală. El a atras atenţia şi asupra proiectului referitor la decarbonizare. "Acel amendament trebuie să fie respins, pentru ca să nu avem o problemă cu această cerere finală", a adăugat ministrul.

Cererea de plată 6 din PNRR ar urma să fie depusă până la 30 septembrie

În ceea ce priveşte calendarul următoarei perioade, Pîslaru a precizat că cererea de plată numărul 5 este depusă vineri, iar o decizie preliminară a Comisiei Europene este estimată în aproximativ două luni.

"Aş vrea să vă prezint un pic calendarul pe perioada care urmează. Deci, azi depunem cererea de plată. În mod evident, aceasta va necesita o perioadă pe care o estimăm de circa două luni de zile pentru o decizie preliminară a Comisiei şi apoi, în mod evident, decizia Consiliului. Ne uităm, deci, la încasarea efectivă a sumei în acest an, ceea ce este foarte important pentru Ministerul de Finanţe. Cererea de plată 6, conform ghidului Comisiei Europene, se depune undeva la sfârşitul lunii septembrie. 30 septembrie este data de lucru pe care operăm", a explicat Pîslaru.

El a adăugat că pregătirea cererii de plată numărul 6 a început deja, în paralel cu finalizarea celei de-a cincea cereri.

"Vreau doar să vă confirm faptul că am început să strângem deja dovezile pentru a pregăti cererea de plată 6, în paralel cu ce am lucrat pe cererea de plată 5. Mi se pare important să ştiţi că nu lăsăm pe ultima sută de metri aceste lucruri. De altfel, un lucru care e foarte important pe cererea de plată 5 şi care ne face să avem această încredere că putem să depunem: astăzi am primit sumarul de audit de la Autoritatea de Audit pe jaloanele şi ţintele din cererea de plată 5 şi este pozitiv, ceea ce ne face, de fapt, să putem depune şi să pot să-mi pun semnătura pe această depunere", a declarat ministrul.

Pîslaru a anunţat, totodată, că Ministerul Investiţiilor şi Proiectelor Europene va organiza, spre finalul termenului de 31 august, o conferinţă dedicată rolului instituţiei în calitate de coordonator de reformă şi investiţii.

MIPE spune că și-a îndeplinit integral portofoliul de proiecte din PNRR

Potrivit acestuia, portofoliul MIPE de proiecte finanţate prin PNRR este îndeplinit în proporţie de 100%.

"Noi am avut în portofoliu 4,2 miliarde de euro, din care 1,26 asistenţă financiară nerambursabilă. Portofoliul MIPE de proiecte pe PNRR este îndeplinit în proporţie de 100%, în sensul că ne-am atins şi ne vom atinge toate ţintele şi jaloanele. Acest lucru, pentru mine personal, era un lucru important, pentru că dacă eşti coordonator naţional şi le ceri la toţi standarde ridicate, era o problemă dacă pe portofoliul pe care îl administrai chiar tu, instituţional, ar fi fost probleme", a susţinut ministrul.

El a menţionat între proiectele din portofoliul MIPE investiţii în muzee, cultură şi programul REPower.

"Şi vă confirm şi o să vă invit să vă prezint acest portofoliu, care este absolut fascinant, e puţin cunoscut. Discutăm aici de muzee, discutăm de investiţii în toată ţara în ceea ce înseamnă zona de cultură, discutăm de REPower, într-un context important. Faptul că programul REPower, pe care l-am preluat cu o condiţie aproape imposibil de lucrat, a fost în acest moment finalizat ca jaloane şi ţinte este important", a mai spus Dragoş Pîslaru.

Planul de Redresare şi Rezilienţă al României este finanţat cu 21,41 miliarde euro, din care 13,57 miliarde euro sub formă de granturi şi 7,84 miliarde euro sub formă de împrumuturi.