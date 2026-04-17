Şi în timp ce ei se ceartă, noi plătim. Şi pare că ne tot învârtim într-un cerc, ca hamsterul în roată, ca să păstrăm metaforele. După un an în care ni s-a spus că strângem cureaua ca să reparăm economia, constatăm acum că instabilitatea politică riscă să ne arunce fix de unde am plecat. Taxele şi scumpirile care ne sufocă pe toţi sunt sacrificiul pe care suntem nevoiţi să îl facem dupa cheltuielile facute de Guvernul Ciolacu.

""Doamne, se vedea de la o poştă că în companiile de stat era debandadă. Când i-am spus domnului…'domnule prim ministru, deficitul bugetar se duce în cap! Mi-a spus că îl doare în organul genital de deficitul bugetar'", a declarat Marcel Boloş, fost ministru de Finanţe. Debandada pe bani publici ne-a dus pe marginea prăpastiei. În anii electorali, Guvernul Ciolacu a ignorat avertismentele și a mărit de două ori pensiile, dar şi salariile unor bugetari. "Reformele" care ar fi adus mai mulţi bani la buget s-au dovedit a fi doar de fațadă. La fel şi măsurile de austeritate mimate la stat.

Dobânzile sufocă bugetul. Anul trecut au depăşit 50 de miliarde de lei

"2023 a crescut (n.red. deficitul bugetar), anul 2024 anul cel mai nenorocit din acest punct de vedere. Noi am ajuns la un deficit de 9% din PIB, ca în anul pandemiei. De aici şi necazurile noastre. Aceasta creştere a fost din cheltuieli permanente: salarii şi pensii", a declarat Daniel Dăianu, preşedintele Consiliului Fiscal. Nota de plată? Împrumuturi la dobânzi uriașe pentru a acoperi risipa. Pentru a nu pierde încrederea investitorilor străini și pentru a evita blocarea totală a accesului la finanțare, Guvernul următor a fost nevoit să crească taxele. Plătim cu toţii şi acum.

"Așa e când te doare undeva de finanțele țării. Îți expui țara la tot felul de riscuri", a declarat Gabriel Biriş, expert fiscal. Statul e dator vândut! Datoria publică a depăşit pragul critic de 60% din Produsul Intern Brut, adică peste o mie de miliarde de lei. Iar dobânzile sufocă bugetul. Anul trecut au depăşit 50 de miliarde de lei, de patru ori mai mult decât în 2019. Banii, echivalentul a trei la sută din PIB, ar fi acoperit aproape tot bugetul Ministerului Educației sau ar fi ajuns pentru sute de noi kilometri de autostradă. Deficitul bugetar a scăzut, în 2025, la 7,6% din PIB, iar pentru acest an ţinta este de 6,2% din PIB.

