Presa maghiară, despre noul premier desemnat al României: Tomac nu e susţinut nici de PNL, nici de USR

Desemnarea lui Eugen Tomac pentru funcţia de premier a atras atenţia presei internaţionale. Publicaţia maghiară Vilaggazdasag scrie că România se pregăteşte pentru un nou guvern, după căderea Cabinetului Bolojan, şi remarcă faptul că alegerea făcută de preşedintele Nicuşor Dan nu are susţinerea principalelor partide pro-europene, PNL şi USR.

Eugen Tomac, noul premier al României, şi preşedintele Nicuşor Dan - Profimedia

Publicația notează că România trece frecvent prin crize guvernamentale și că, pe 5 mai, căderea coaliției conduse de Ilie Bolojan a devenit inevitabilă.

Tomac, descris de presa maghiară ca premierul fără susţinerea PNL şi USR

Sursa citată de Mediafax apreciază că popularitatea fostului premier a scăzut drastic din cauza austerității economice, iar votul de neîncredere a urmat firesc.

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"În ciuda faptului că Nicușor Dan a subliniat importanța dialogului politic, el a solicitat totuși formarea guvernului unui prim-ministru pe care nici Partidul Național Liberal (PNL), nici Uniunea Salvați România (USR) nu îl susțin".

Vilaggazdasag îl descrie pe Tomac ca pe un consilier onorific al președintelui Nicușor Dan și deputat în Parlamentul European, funcție la care va trebui să renunțe din cauza conflictului de interese.

Politicianul în vârstă de 44 de ani și-a început cariera instituțională în 2006, specializându-se în problemele diasporei române. Este președintele Partidului Mișcarea Populară, partid creștin-democrat.

De ce a ales Nicuşor Dan un premier independent

Publicația citează declarația președintelui român, care a susținut că singura soluție posibilă este un premier independent de partidele parlamentare.

Direcțiile trasate de Nicușor Dan includ orientarea pro-occidentală, stabilitatea financiară, finalizarea PNRR, elaborarea bugetului pentru 2027, reforme instituționale, digitalizare și combaterea corupției. Presa maghiară remarcă însă că Nicușor Dan a desemnat un premier pe care nici PNL, nici USR nu îl susțin.

După nominalizare, Tomac a declarat că obiectivul său este formarea unui guvern de experți și recâștigarea încrederii publice în instituții. Publicația îi citează prioritățile economice: creșterea competitivității României, utilizarea fondurilor PNRR și aderarea cât mai rapidă la OCDE.