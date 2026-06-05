Preşedintele Nicuşor Dan a afirmat vineri că votarea noului guvern este un gest de responsabilitate şi că, în acest moment, nu există o altă variantă. Şeful statului a anunţat că premierul desemnat va începe negocierile cu partidele pentru stabilirea echipei guvernamentale şi a programului de guvernare, potrivit News.ro.

Reacţia lui Nicuşor Dan, întrebat dacă are un plan B la guvernul Tomac: "Nu vreau să vorbesc despre asta" - Profimedia

Preşedintele Nicuşor Dan a fost întrebat, în Muntenegru, dacă are un plan de rezervă în cazul în care, în cele 10 zile, premierul desemnat Eugen Tomac nu reuşeşte să strângă o majoritate.

"Nu vreau să vorbesc despre asta, acum. Eu cred că este un gest de responsabilitate ca acest guvern să treacă. Că nu există o alternativă", a spus el.

Şeful statului a mai spus că nu există garanţii pe ipoteze şi trebuie ca primul ministru să se ducă să vorbească cu partidele pe componenţă şi pe program.

Articolul continuă după reclamă

Întrebat dacă se va implica în continuare pe negocieri, Nicuşor Dan a spus: "Dacă e nevoie, pe chestiuni foarte importante, dar, de acum încolo, discuţia este la prim-ministrul desemnat".