Aproape trei milioane de români care câştigă salariul minim sau puţin peste ar putea rămâne cu aceeaşi leafă şi anul viitor, în ciuda scumpirilor tot mai greu de suportat. Oficial, doar unu din zece angajaţi are salariu minim, dar, în realitate, numărul acestora ar fi de patru ori mai mare. Premierul a discutat astăzi cu sindicatele şi patronatele despre o posibilă majorare, însă decizia a fost amânată și, cel mai probabil, va fi negativă.

"Premierul a propus ca decizia să se ia la începutul săptămânii viitoare. Partidul social democrat a militat pentru creşterea salariului minim", a declarat Florin Manole, Ministrul Muncii.

Salariul minim a crescut şi în ianuarie de la 3.700 de lei la puţin peste 4.000 de lei brut, 4.050 de lei, adică 2.574 de lei în mână.

Majorarea de aproape 10 procente a fost anulată câteva luni mai târziu, în octombrie, de inflaţia care s-a apropiat şi ea de această valoare. Ba chiar în multe cazuri, preţurile au crescut peste media anunţată oficial.

Utilităţile, fructele şi cafeaua sunt doar câteva exemple de scumpiri peste rata inflaţiei.

"Lucrez în sistemul de sănătate şi deocamdată nu, avem salariile din 2018. Preţurile au crescut, impozite, TVA şi noi avem aceleaşi salarii ca-n 2018.", a spus o femeie.

"Nu trebuie să fii mare finanţist să-ţi dai seama că preţurile au crescut şi salariile pe alocuri chiar au scăzut sau s-au menţinut la acelaşi nivel, puterea de cumpărare este mai mică.", adăugat un bărbat.

"Trebuie să fim, totuşi, precauţi. Comenzile în industrie scad, producţia în industrie scade, vânzările scad, e foarte dificil acum de impus o astfel de măsură în companiile private, pentru că ar suferi o presiune foarte mare.", a explicat analistul economic, Cristina Păun.

Majorarea salariului minim va fi suportat de companii, iar antreprenorii susţin că nu îşi permit să o facă. Proprietarii de afaceri din industria mobilei susţin că numărul angajaţilor a scăzut cu 15% în ultimii trei ani, iar vânzările sunt în picaj.

"Eu am o singură întrebare pentru partidul din coaliţie care cere majorarea salariului minim şi pentru sindicate: ne dorim salariaţi sau şomeri? Suntem în top cinci sectoare ale economiei româneşti pe excedent- adică exportăm aproape dublu faţă de cât importăm.", a declarat Nadina Nedelea, reprezentant industria de mobilă.

Premierul susţine şi el îngheţarea veniturilor.

"Pentru salariul minim nu avem spaţiu foarte mare de creştere "datorită" realităţilor economice şi bugetare pe care le avem.", a spus Ilie Bolojan, premierul României.

"Percepţia, cel puţin care mi se transmite din partea colegilor mei, e că domnia sa urăşte salariaţii şi cetăţenii din România.", a adăugat Bogdan Hossu, sindicalist.

Creşterea salarială ar putea face economiei mai mult rău decât bine, cred unii economişti.

"Jumătate din această creştere înseamnă, de fapt, taxe mai multe pe care trebuie să le plătească iniţial angajatorii şi apoi noi prin preţul pe care îl plătim la raft pentru produsele realizate.", a mai spus analistul economic.

În România există județe în care unul din trei angajaţi este plătit cu salariul minim pe economie, susţine președintele Blocului Național Sindical, care anunţă ca lucrează la o analiză în acest sens.

