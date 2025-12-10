Petrolierul rusesc "Dashan", parte din "flota fantomă" a Kremlinului a fost lovit de drone maritime Sea Baby ale Serviciului de Securitate al Ucrainei (SBU). Petrolierul ar fi transportat marfă în valoare de circa 60 de milioane de dolari, scrie Pravda.

Momentul în care ucrainenii lovesc un alt petrolier al "flotei fantomă" a Rusiei, în Marea Neagră - X/@ClashReport

Nava, sub pavilionul Insulelor Comore (Africa), se deplasa în zona economică exclusivă a Ucrainei în direcția oraşului portuar Novorossiisk din Rusia. Nava naviga cu viteză maximă și cu transponderul oprit.

"În urma atacului, tancul a suferit avarii critice. În filmare se observă explozii puternice în zona părții din spate. Potrivit informațiilor preliminare, nava a fost scoasă din funcțiune" au transmis surse Pravda din SBU.

Valoarea estimată a unui astfel de petrolier este de aproximativ 30 de milioane de dolari. La un singur transport, nava aducea produse petroliere în valoare de circa 60 de milioane de dolari.

Din cauza transportului de materii prime rusești și a navigației în condiții de risc ridicat (cu sistemul de identificare - transponderul oprit), împotriva navei Dashan fuseseră deja impuse sancțiuni de către UE, Marea Britanie, Canada, Australia și Elveția.

Al treilea petrolier al "flotei fantomă" lovit de SBU

O sursă din cadrul SBU a declarat că acesta este al treilea petrolier al "flotei fantomă" scos din funcțiune, care ajuta Kremlinul să evite sancțiunile internaționale. Aceasta a fost o operațiune comună a Direcției a 13-a a contraspionajului militar din cadrul SBU și a Forțelor Navale ale Ucrainei.

De asemenea, pe 29 noiembrie, dronele Sea Baby au lovit în Marea Neagră două petroliere aflate sub sancțiuni, respectiv „Kairo” și „Virat”.

