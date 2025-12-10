Ţara din Europa care vrea să interzică accesul la rețelele sociale pentru adolescenţii sub 16 ani

Luând exemplul Australiei, o ţară din Europa vrea să interzică accesul pe reţelele sociale tinerilor sub 15 sau 16 ani. Este vorba despre Franţa, iar preşedintele Emmanuel Macron a confirmat miercuri că doreşte "să impună tuturor reţelelor sociale verificarea vârstei utilizatorilor lor". Potrivit AFP, un astfel de proiect de lege va fi depus în parlament la începutul lui 2026.

"Obiectivul este de a depune un text de lege al guvernului încă din ianuarie' 2026 şi 'a-l face votat în cel mai bun termen", a spus Macron, vorbind despre un 'consens pe cale să se realizeze' pe acest subiect, citează Agerpres.

Macron a menţionat că "Australia tocmai a făcut acest lucru" în cazul tinerilor sub 16 ani.

În Australia, sute de mii de adolescenţi s-au trezit miercuri deconectaţi de la aplicaţiile pe care puteau să îşi petreacă mai multe ore pe zi.

Articolul continuă după reclamă

Giganţii Facebook, Instagram, YouTube, TikTok, Snapchat sau Reddit sunt obligaţi de acum înainte să le interzică accesul utilizatorilor australieni care nu au împlinit 16 ani. La fel se întâmplă şi cu platformele de streaming Kick şi Twitch, precum şi cu reţelele sociale Threads şi X.

Macron: Cu cât creşte timpul de ecran, cu atât cresc problemele de sănătate mintală

"Cu cât creşte timpul de ecran, cu atât scad performanţele educaţionale (...), cu cât creşte timpul de ecran, cu atât cresc problemele de sănătate mintală", a afirmat Macron cu prilejul unei dezbateri în vestul Franţei.

Liderul deputaţilor macronişti, Gabriel Attal a anunţat săptămâna trecută că o propunere de lege de interzicere a reţelelor sociale pentru minorii sub 15 ani urmează să fie dezbătut în Adunarea Naţională pe 19 ianaurie 2026.

Redactia Observator Like Observator - Despre oameni, știrile așa cum trebuie să fie. ➜

Întrebarea zilei Aţi avut probleme cu peştele congelat? Da Nu

Puteţi urmări ştirile Observator şi pe Google News şi WhatsApp! 📰