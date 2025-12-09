Președintele Franței, Emmanuel Macron, vine la anul în România. Este promisiunea pe care i-a făcut-o lui Nicușor Dan în timpul întâlnirii de azi de la Palatul Elysee. Cei doi lideri au discutat despre securitatea României, în contextul războiului din Ucraina, dar și despre viitorul relației dintre cele două țări. La Paris, Nicușor Dan a stat la masă cu reprezentanții a zeci de companii, cărora le-a prezentat oportunitățile de investiții în România și a inaugurat aleea Nicolae Titulescu într-un celebru parc din capitala Franței.

La Palatul Elysee, Nicușor Dan a fost primit cu fanfară și o îmbrățișare din partea lui Emmanuel Macron.

Cei doi șefi de stat au discutat singuri timp de o jumătate de oră și încă o oră și jumătate alături de delegații.

"Am vorbit evident de securitate. După cum știți, Franța este parte importantă din sistemul de securitate al României. [...] Am vorbit de industria de Apărare, de contextul SAFE și aici, după cum știți, avem deja investiții franceze în industria românească de Apărare", a declarat președintele României, Nicușor Dan.

Nicuşor Dan, anunţ despre incursiunile dronelor ruseşti

Președintele a făcut un anunț și despre incursiunile dronelor rusești.

"În primul rând sper să se termine repede războiul. Dacă nu se încheie, sper să nu mai avem drone. Dacă vom avea drone, o să vedeți că le dăm jos", a mai spus Nicușor Dan.

Imediat după discuțiile bilaterale, Nicușor Dan a postat pe rețelele de socializare un clip în care Emmanuel Macron vorbea în limba română.

Șeful statului a mers în Franța însoțit de miniștrii de Externe, Economie și Finanțe, semn că subiectele abordate au ținut atât de domeniul apărării, cât și de cel al economiei. De altfel, Parisul este principalul aliat european al țării noastre de la începutul războiului din Ucraina. Cei 1.500 de militari staționați la baza militară de la Cincu reprezintă baza grupului de luptă NATO. Iar Franța este al treilea cel mai mare investitor străin din țara noastră.

Preşedintele României, întâlnire cu reprezentanţii a 27 de companii franceze

Înainte de întâlnirea cu Emmanuel Macron, Nicușor Dan și delegația lui s-au întâlnit cu reprezentanții a 27 de companii franceze. Le-a promis că România va avea predictibilitate în domeniul fiscal de la finalul anului 2026.

"Care sunt oportunitățile, în opinia mea, în România? [...] Avem școli foarte bune în domeniile știință, IT și tehnologie. Deci avem personal calificat", a explicat Nicușor Dan.

Președintele a fost primit cu căldură de primarul Parisului, Anne Hidalgo, pe care o cunoaște din perioada în care conducea Bucureștiul. Cei doi au inaugurat aleea dedicată lui Nicolae Titulescu în parcul Monceau.

"Visam să vă primesc ca primar, dar vă primesc ca președinte. Sincer, este o bucurie!", a spus primarul Parisului, Anne Hidalgo.

Nicușor Dan a acordat un interviu și pentru presa franceză în care a confirmat că Rusia a încercat să influențeze rezultatul alegerilor prezidențiale.

"În România, ne lipsește o politică autentică de apărare împotriva dezinformării. Cred că vom reuși să facem acest lucru în următoarele șase luni", a explicat președintele pentru Le Monde. Șeful statului a adăugat că "în două-trei luni" ar putea publica raportul care să reunească informațiile legate de anularea scrutinului prezidențial de anul trecut și a susținut că decizia CCR a fost „fără îndoială” una bună.

