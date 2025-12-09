SUA reduc ajutorul financiar pentru Ucraina şi lasă UE singură. Şi Japonia respinge planul cu activele rusești

Statele Unite au avertizat, în cadrul unei reuniuni a miniștrilor de finanțe din țările G7, că vor reduce sprijinul acordat Ucrainei după plata ultimelor tranșe ale împrumutului oferit deja, relatează Politico. Împrumutul a fost convenit în 2024 de administrația americană precedentă. Totodată, surse citate de Politico au declarat că Japonia a respins propunerea Uniunii Europene de a se alătura planului său privind utilizarea activelor suverane rusești înghețate pentru acordarea unui împrumut Ucrainei. Kievul va fi nevoit să reducă cheltuielile bugetare începând din aprilie, în lipsa unui nou ajutor extern, deoarece se confruntă cu un deficit bugetar de 71,7 miliarde de euro.

Japonia a respins propunerea UE de a se alătura planului său de a utiliza activele îngheţate ale statului rus pentru a finanţa Ucraina, spulberând speranţele blocului de a obţine sprijin global pentru această iniţiativă, relatează POLITICO.

Japonia şi SUA resping planul UE privind activele rusești

Japonia a respins luni, în cadrul unei reuniuni a miniștrilor de finanțe din G7, apelul Uniunii Europene de a adopta un plan similar celui propus de Bruxelles, care prevede trimiterea către Ucraina a valorii în numerar a activelor suverane rusești înghețate la instituţia financiară belgiană Euroclear.

Articolul continuă după reclamă

Japonia a semnalat că nu poate utiliza activele ruseşti îngheţate, în valoare de aproximativ 30 de miliarde de dolari, blocate pe teritoriul său, pentru a acorda un împrumut Ucrainei, au declarat pentru POLITICO doi diplomaţi UE informaţi cu privire la discuţii.

Comisia Europeană vrea ca, înainte de summitul de pe 18 decembrie, ţările UE să ajungă la un acord în ceea ce priveşte utilizarea a până la 210 miliarde de euro din activele sancţionate. Belgia se opune însă, temându-se că va fi obligată să ramburseze întreaga sumă dacă Rusia va recupera banii.

Una dintre cererile sale este ca alte ţări din G7, în afara UE, să acorde un împrumut Ucrainei utilizând activele ruseşti îngheţate pe care le deţin pe teritoriul lor. Prim-ministrul belgian Bart De Wever a insistat că o participare mai mare a aliaţilor din G7 va reduce riscul ca Rusia să ia măsuri de retorsiune numai împotriva Belgiei.

Cu toate acestea, SUA şi Japonia au refuzat să se alăture planului Bruxellesului, lăsând UE să suporte singură greul susţinerii financiare a Ucrainei. Mai mult, potrivit Financial Times, nici Franţa nu susţine ideea. Oficialii francezi sunt de acord cu ideea unui împrumut pentru Ucraina, dar se opun implicării activelor ruseşti deținute în băncile comerciale franceze, invocând că banii ruşilor blocaţi în Franţa, în jur de 18 miliarde de euro, au obligații contractuale diferite față de cei de la Euroclear.

SUA au notificat G7 că vor reduce sprijinul acordat Ucrainei. Deficit de 72 de miliarde de euro pentru Kiev în 2026

Mai mult, în cadrul reuniunii, SUA au declarat că vor reduce sprijinul acordat Ucrainei după ce vor plăti ultimele tranşe ale unui împrumut acordat de G7, negociat de administraţia Biden în 2024, a declarat un diplomat al UE. Ţara devastată de război se confruntă cu un deficit bugetar de 71,7 miliarde de euro în anul viitor şi va trebui să înceapă să-şi reducă cheltuielile publice începând din aprilie, dacă nu vor sosi noi fonduri.

"Vom continua să colaborăm pentru a dezvolta o gamă largă de opţiuni de finanţare pentru a sprijini Ucraina, inclusiv utilizarea potenţială a întregii valori a activelor suverane ruseşti, imobilizate în jurisdicţiile noastre până la plata reparaţiilor de către Rusia", au scris miniştrii de finanţe din ţările G7 în declaraţia comună după întâlnire. Însă, într-o notă de precauţie, aceştia au adăugat că "acţiunile noastre vor rămâne în conformitate cu cadrele juridice respective".

Ministrul japonez al finanţelor, Satsuki Katayama, a exclus utilizarea activelor ruseşti din motive juridice, a declarat un diplomat al UE care a fost informat cu privire la reuniune. Cu toate acestea, mai mulţi oficiali au afirmat că poziţia Japoniei este legată de opoziţia SUA faţă de utilizarea activelor ruseşti pentru Ucraina, argumentând că Tokyo nu doreşte să-şi sfideze aliatul crucial.

Preşedintele SUA, Donald Trump, a semnalat că intenţionează să utilizeze activele ruseşti pentru a-l aduce pe preşedintele Vladimir Putin la masa negocierilor. Însă, în loc să trimită banii la Kiev, Washingtonul a sugerat să restituie o parte din active Rusiei şi să utilizeze restul pentru a finanţa investiţiile SUA în Ucraina.

Preşedinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, a continuat să susţină ideea utilizării activelor ruseşti pentru a ajuta Ucraina în cadrul unei întâlniri pe care a avut-o luni cu preşedintele Volodimir Zelenski.

"Propunerea noastră în privinţa împrumutului pentru reparaţii este complexă, dar, în esenţă, creşte costul războiului pentru Rusia", a declarat Ursula von der Leyen după întâlnirea la care au participat şi premierul britanic Keir Starmer, preşedintele francez Emmanuel Macron şi cancelarul german Friedrich Merz. "Cu cât Putin va continua mai mult războiul, va vărsa sânge, va lua vieţi şi va distruge infrastructura ucraineană, cu atât costurile pentru Rusia vor fi mai mari", a adăugat ea.

Într-un gest de sprijin pentru von der Leyen, Marea Britanie şi Canada şi-au manifestat disponibilitatea de a oferi Ucrainei activele statului rus deţinute pe teritoriul lor, cu condiţia ca planul UE să se concretizeze. Se preconizează că această chestiune va ocupa un loc central în cadrul întâlnirii de vineri dintre Starmer şi premierul belgian De Wever.

Redactia Observator Like Observator - Despre oameni, știrile așa cum trebuie să fie. ➜

Întrebarea zilei Aţi apela la serviciile unui Moş Crăciun virtual? Nu Da

Puteţi urmări ştirile Observator şi pe Google News şi WhatsApp! 📰