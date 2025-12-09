Nicușor Dan o apără pe Diana Buzoianu: "Nu văd vreun motiv pentru care vreun ministru să trebuiască să plece"

Președintele Nicușor Dan a transmis marți că nu vede niciun motiv pentru care coaliția de guvernare să nu funcționeze în continuare sau pentru care un ministru ar trebui să plece din Guvern, referindu-se la presiunile PSD pentru demiterea ministrului Mediului, Diana Buzoianu, informează News.ro.

Nicușor Dan o apără pe Diana Buzoianu

În ultimele zile, social-democrații și-au exprimat nemulțumirea față de activitatea ministrului USR și au sugerat chiar că ar prefera ca USR să nu se mai afle la guvernare.

Într-o conferință de presă, Nicușor Dan a comentat situația: "Bineînţeles că, printre aşteptările pe care oamenii le au faţă de politicieni care sunt în funcţii de conducere, sunt şi tipul acesta de declaraţii în care pe anumite situaţii administrative să ceară demisii, fel de fel de lucruri. Dar trebuie să facem diferenţa între declaraţii politice, discuţii interne din care răzbat la dumneavoastră şi e foarte bine că răzbat şi că relataţi, şi acţiune politică. În momentul acesta, în planul acţiunii politice, eu nu văd vreun motiv pentru care coaliţia să nu funcţioneze sau pentru care vreun ministru să trebuiască să plece”, a declarat Nicuşor Dan, răspunzând unei întrebări."

Nemulțumirile PSD au fost intensificate și de criza apei potabile din Prahova și Dâmbovița, context în care mai mulți reprezentanți ai partidului au cerut public demisia Dianei Buzoianu. Solicitarea a fost reluată și luni, la Ora Guvernului, în plenul Camerei Deputaților, când PSD și AUR au cerut îndepărtarea ministrului USR.

Președintele PSD, Sorin Grindeanu, a declarat marți că subiectul demiterii a fost discutat în ședința de partid și că urmează o întâlnire cu premierul Ilie Bolojan: "După discuția cu premierul, vom anunța ceea ce dorește PSD", a spus Sorin Grindeanu.

În replică, Diana Buzoianu a transmis marţi că presiunile politice vin exact în săptămânile în care în coaliție trebuie negociată reorganizarea Romsilva. Potrivit ministrului, ea a cerut "tăierea drastică" a numărului de directori, în timp ce PSD ar fi acceptat reorganizarea în 12 direcții regionale, dar cu condiția păstrării directorilor județeni.

Diana Buzoianu, replică fermă la presiunile PSD

"Să rămână câte un directoraș șefuț și la nivel de județ - adică să nu schimbăm nimic, doar să adăugăm niște structuri regionale.", a spus Diana Buzoianu.

Diana Buzoianu a anunțat că nu va accepta varianta PSD: "Rămân în această funcție cât mai pot curăța din stricăciunile din ultimii 35 de ani."

Conflictul politic rămâne deschis, în timp ce USR și PSD își mențin pozițiile ferme în contextul negocierilor pentru reforma Romsilva.

