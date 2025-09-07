Ilie Bolojan: Parlamentarii din Opoziţie au folosit în mod iresponsabil termenul de "terorism legislativ"

Premierul Ilie Bolojan a făcut apel la responsabilitate, duminică, atrăgând atenţia că parlamentarii din Opoziţie au folosit iresponsabil termenul de "terorism legislativ". Bolojan s-a arătat surprins de faptul că semnatarii moţiunii de cenzură nu doresc o reformă a întreprinderilor publice, scrie Agerpres.

"În administraţia locală, cetăţenii au dreptul la servicii publice funcţionale, la utilităţi de calitate, la transport urban sigur şi curat. Pentru toate acestea, este nevoie să schimbăm modul în care funcţionează companiile publice (...) Sunt însă surprins că există colegi care ne spun pe faţă că nu doresc restructurarea companiilor de stat şi ar prefera să continue în unele locuri risipa şi veniturile disproporţionate. Aceasta este, de fapt, esenţa moţiunii de cenzură împotriva proiectului care priveşte guvernanţa corporativă a întreprinderilor publice (...) Semnatarii acestei moţiuni nu doresc să limităm veniturile directorilor la trei salarii medii brute partea fixă şi două salarii medii brute partea variabilă. O recunosc chiar dânşii, în mod explicit, în moţiune. Îi invit să meargă printre români şi să le spună că un salariu de 8.000 de euro pe lună al unui director la stat nu trebuie plafonat", a declarat Bolojan, în plenul Parlamentului.

Acesta a punctat că soluţia sunt reformele pentru un stat "mai corect şi cu respect pentru români".

Bolojan: Opoziţia nu este scutită de responsabilitatea impactului pe care îl au declaraţiile şi acţiunile poprii

Articolul continuă după reclamă

"Noi, cei aflaţi la guvernare, ne asumăm responsabilitatea pentru măsurile pe care le luăm. Dar cei din Opoziţie nu sunt scutiţi de responsabilitatea impactului pe care îl au declaraţiile şi acţiunile proprii. În căutare de senzaţional, parlamentarii Opoziţiei au folosit în mod iresponsabil termenul de 'terorism legislativ' pentru a descrie procedura pe care am ales-o. Nu este pentru prima dată când limbajul dânşilor este unul instigator. Îi întreb aşadar pe colegii din Opoziţie: aceasta este alternativa pe care o propuneţi românilor - nu reformelor, da fake-urilor şi instigărilor la ură? Nu aceasta este soluţia. Soluţia este să mergem înainte cu reformele pentru un stat mai corect si cu respect pentru români", a mai precizat prim-ministrul.

Plenul reunit al Parlamentului dezbate, duminică, cele patru moţiuni de cenzură depuse de Opoziţie, după angajarea răspunderii Guvernului pentru pachetul al doilea de măsuri privind reducerea deficitului bugetar.

Redactia Observator Like Observator - Despre oameni, știrile așa cum trebuie să fie. ➜

Întrebarea zilei Aţi negociat contractul cu furnizorul de energie electrică? Da Nu

Puteţi urmări ştirile Observator şi pe Google News şi WhatsApp! 📰