Robert Negoiță a primit interdicţie să îşi mai exercite funcţia de primar al sectorului trei şi are de plătit 800 de mii de lei cauţiune ca să nu fie arestat. El este anchetat de aseară sub control judiciar. Procurorii DNA îl acuză de un prejudiciu de aproape un milion de lei. Ar fi construit ilegal drumuri, unul chiar pe terenul fratelui său şi ar fi asfaltat şosele pe sub care trec conducte de gaz, în ciuda faptului că era conştient de pericolul uriaş de explozie.

"Nu, nu regret nimic. Dacă aş mai trăi odată, aş face la fel", a declarat Robert Negoiţă, primarul Sectorului 3 al Capitalei.

Robert Negoiţă i-a anunţat astăzi pe cei aproape 400.000 de locuitori din sectorul 3 că nu se mai ocupă de probleme administrative.

"Am interdicţie. Un procuror a dispus suspendarea mandatului meu şi interzicerea exercitării funcţiei pe care o ocup eu în mod legal", a scris edilul pe Facebook.

Ancheta DNA vizează controversata "Șosea Negoiță"

În centrul anchetei DNA este un proiect care a stârnit controverse, supranumit "Șoseaua Negoiță". Un drum construit în doar o săptămână, cu utilajele și materiale Primăriei Sectorului 3, care traversează şantierul unui complex imobiliar deţinut de fratele primarului, Ionuţ Negoiţă. Procurorii îl anchetează pe Robert Negoiţă şi pentru că a pus sute de mii de oameni în pericol când a construit şosele peste conducte de gaz.

Potrivit procurorilor, 11 străzi construite fără avizele Transgaz, sunt pe traseul unor conducte de gaze. În interceptările din dosar, oameni din anturajul primarului vorbesc clar despre riscul de explozie și despre faptul că traficul greu poate produce fisuri în țevi. Pentru ca un astfel de drum să fie sigur, ar fi fost nevoie de protecții speciale, consolidări și avize tehnice de la operatorul de gaze. Potrivit anchetatorilor, nimic din toate acestea nu a fost făcut, iar lucrările au continuat, ceea ce ar fi creat un pericol real pentru locuitorii din zonă.

Interceptări din dosar: avertismente ignorate și temeri de explozie

Surse din anchetă au declarat pentru Observator că DNA a monitorizat o lună conversaţiile angajaţilor de la Primăria Sectorului 3 şi ale apropiaţilor primarilor. Unul dintre ei este Florentin Corbuleanu, înregistrat când le povestea colegilor de birou că Robert Negoiţă i-ar fi ignorat avertismentele.

"Ai văzut adresa Transgazului. A zis: Bă, nene, sunteți nebuni la cap! Riști ca la un un moment dat țeava aia mare să-ți crape. Bă, se duce naibii, îți bubuie și alea-s țevi de înaltă presiune, îți bubuie între cartiere", a transmis Florentin Corbuleanu, apropiat al lui Negoiţă.

Apropiaţii lui Robert Negoiţă se aşteptau să fie anchetat, la un moment dat, primarul.

"Ce am zis mai devreme, mă? Nimeni nu e șmecher forever!", a mai spus Corbuleanu.

Declaraţia de avere a lui Florin Corbuleanu arată că acesta câştigă aproape peste 25.000 de lei pe lună din funcţiile de conducere pe care le are la mai multe companii din subordinea Primăriei Sectorului 3.

