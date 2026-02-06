Antena Meniu Search
Guvernul neagă orice presiune asupra CCR. Dogioiu: Premierul nu a cerut un anumit verdict

Purtătoarea de cuvânt a Guvernului, Ioana Dogioiu, a declarat vineri că premierul nu a exercitat nicio formă de presiune asupra Curţii Constituţionale a României (CCR), în contextul speculațiilor privind posibile influențe asupra deciziilor judecătorilor constituționali.

de Redactia Observator

la 06.02.2026 , 20:21
"Premierul nu a făcut niciun fel de presiuni asupra CCR, nu a formulat avertismente, cu atât mai puțin nu a cerut un anumit verdict", a precizat Dogioiu.

Declarația vine în urma publicării, pe site-ul oficial al Înaltei Curți de Casație și Justiție, a "unui apel către premierul Bolojan pentru respectarea statului de drept și a independenței justiției", semnat de președintele ICCJ, Lia Savonea.

Demersul vine în contextul în care şeful Executivului a informat oficial CCR că România riscă să piardă 231 de milioane de euro din PNRR, ca urmare a amânării deciziei privind legea pensiilor magistraților. Comisia Europeană nu va comunica decizia finală înainte de 11 februarie, când este programată următoarea ședință CCR.

